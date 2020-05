THẾ GIỚI 24H: Người da màu có nguy cơ tử vong vì COVID-19 cao gấp 4 lần người da trắng

Quảng cáo

Các thông tin do Văn phòng số liệu quốc gia Anh công bố trong ngày 7/5 cho thấy, do các bất lợi về kinh tế-xã hội, người da màu tại Anh có nguy cơ tử vong vì COVID-19 cao hơn nhiều so với người da trắng. Theo các con số do Văn phòng số liệu quốc gia Anh (ONS) đưa ra sau các cuộc điều tra từ đầu dịch COVID-19, đàn ông da đen tại nước này có tỷ lệ tử vong cao gấp 4,2 lần đàn ông da trắng, còn phụ nữ da đen có tỷ lệ cao gấp 4,3 lần. Với các cộng đồng da màu khác như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, tỷ lệ này ở mức cao hơn khoảng 1,8 lần.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ghi nhận thêm 25.253 ca nhiễm, 2.495 ca tử vong ở nước này trong ngày 7/5. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này là 1.219.066 người, tăng 25.253 so với ngày trước đó. Tổng số người tử vong cũng lên con số 73.297 trường hợp sau khi có thêm 2.495 ca tử vong mới.

Ngày 7/5, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này sẽ tiếp tục sản xuất và chuyển giao các bộ phận của máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ, bất chấp việc bị đình chỉ tham gia chương trình này gần 1 năm trước liên quan tới việc Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được một số khẩu đội S-400 và từng dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong tháng 4/2020. Tuy nhiên, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết kế hoạch triển khai S-400 đã bị lùi lại do đại dịch COVID-19 bùng phát, song khẳng định vẫn sẽ thực hiện kế hoạch này đến cùng.

Đài truyền hình Venezuela ngày 6/5 phát sóng đoạn video về một người được cho là lính đánh thuê Mỹ bị bắt. Anh ta khai, đã nhận lệnh giành quyền kiểm soát sân bay Caracas và bắt cóc Tổng thống Nicolas Maduro rồi áp tải sang Mỹ. Chính quyền Venezuela hôm 6/5 bắt giữ hai lính đánh thuê người Mỹ là Luke Denman và Airan Berry với cáo buộc nỗ lực xâm nhập vào đất nước Nam Mỹ để bắt cóc Tổng thống Nicolas Maduro nhưng bất thành.

Thành viên của Hải quân Mỹ, một trong những người phục vụ riêng của Tổng thống Donald Trump được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới. Các nhân viên phục vụ này là thành viên của một đơn vị quân đội ưu tú dành riêng cho Nhà Trắng và thường làm việc rất gần gũi với tổng thống và gia đình. Tổng thống Trump đã từng tiếp xúc gần với một quan chức Brazil tháp tùng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đến thăm Nhà Trắng. Ông này sau đó được xác nhận dương tính với virus nhưng cả ông Trump và ông Bolsonaro đều có kết quả âm tính.

Truyền thông Ai Cập ngày 7/5 dẫn thông báo của Thủ tướng Mostafa Madbouly cho biết, nước này quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm vào ban đêm thêm 2 tuần cho đến khi kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Madbouly cho hay lệnh giới nghiêm mới được gia hạn sẽ không thay đổi về thời gian, kéo dài từ 9 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Bên cạnh đó, các biện pháp đang được chính phủ Ai Cập áp dụng để ngăn chặn sự bùng phát của dịch COVID-19 thời gian vừa qua sẽ tiếp tục có hiệu lực trong vòng 2 tuần tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã gửi "thư miệng" cho chủ tịch Trung Quốc, theo truyền thông nhà nước, sau những đồn đoán về sức khỏe của ông Kim trong nhiều tuần. Không rõ liệu có phải ông Tập Cận Bình và ông Kim Jong Un đã nói chuyện trực tiếp hay không. Thư "liên quan đến việc Trung Quốc đã ngăn chặn thành công sự lây lan của COVID-19", do đó ông Kim "nhiệt liệt gửi lời chúc mừng" đến ông Tập, theo KCNA.

Indonesia hôm 7/5 yêu cầu Trung Quốc giải thích về việc an táng các thuyền viên Indonesia trên các tàu cá Trung Quốc, trong bối cảnh họ được cho là đã bị ngược đãi, theo Nikkei Asian Review. Tổng cộng 3 thuyền viên Indonesia đã qua đời khi các tàu này đang ở Thái Bình Dương, 2 người vào tháng 12 và một người vào tháng 3, và thi thể họ bị ném xuống biển, theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Indonesia.Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để bày tỏ sự quan ngại của Jakarta.

Thanh Huyền