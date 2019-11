THẾ GIỚI 24H: Nhà máy bánh kẹo trúng tên lửa, hàng chục người thương vong

Quảng cáo

Nhà máy trên nằm tại huyện Wadi Rabea, cách trung tâm thủ đô khoảng 21 km. Trong số những người thiệt mạng có 2 người Libya và 5 người đến từ Bangladesh và những nước phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi. Các cuộc không kích của quân đội miền Đông Libya liên tiếp trúng vào các khu vực dân sự ở Tripoli. Đến nay, xung đột trong và gần Tripoli đã khiến hàng trăm người thương vong và buộc hơn 120.000 dân thường phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 18/11 tuyên bố sự thay đổi chính sách của Mỹ khi coi các khu định cư Do Thái không phải là hành động phi pháp “đã sửa chữa sai lầm lịch sử.” Ông Netanyahu cho rằng chính sách mới này phản ánh một sự thật lịch sử là người Do Thái không phải là kẻ thực dân chiếm đóng Judea và Samaria, tên gọi trong Kinh Thánh cho Bờ Tây. Theo ông này, họ được gọi là người Do Thái bởi vì họ là người dân của vùng đất Judea.

Ngày 18/11, tại siêu thị Walmart ở khu vực Duncan, tiểu bang Oklahoma, đã xảy ra một vụ xả súng làm 3 người thiệt mạng, trong đó có một nghi phạm. Cảnh sát xác định vụ việc diễn ra trước 9 giờ 45 sáng theo giờ địa phương và có một kẻ nổ súng tại siêu thị Walmart. Các trường công lập ở Duncan hiện đang bị phong tỏa. Những vụ xả súng liên tiếp trên một lần nữa dấy lên làn sóng tranh cãi gay gắt trong dư luận tại Mỹ xoay quanh quyền sở hữu súng đạn.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/11 thông báo, các binh sỹ nước này và Nga đã tổ chức đợt tuần tra chung thứ 8 ở miền Bắc Syria theo thỏa thuận đạt được hồi tháng trước về việc rút các lực lượng người Kurd khỏi khu vực này. Tại khu vực Ayn al-Arab, các máy bay không người lái cũng phối hợp hoạt động cùng 4 xe tuần tra của mỗi bên.

Triều Tiên hôm 18/11 đã trả lời tweet của Tổng thống Donald Trump gợi ý về hội nghị thượng đỉnh tiếp theo với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nói rằng họ không có ý định mất thời gian vào các cuộc họp với ông Trump trừ khi Triều Tiên phải nhận lại điều gì “đáng kể”. Tuyên bố của cố vấn Bộ Ngoại giao Kim Kye Gwan là động thái mới nhất của Triều Tiên kêu gọi Mỹ nhượng bộ trước cuối năm, thời hạn do Kim Jong Un đề ra để chính quyền của ông Trump đưa ra các điều khoản có thể chấp nhận được để hai bên đạt thỏa thuận nhằm cứu vãn cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai bên.

Ngày 18/11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết: Mỹ sẽ nối lại trừng phạt đối với nhà máy hạt nhân Fordow của Iran. Theo ông Pompeo, Mỹ lo ngại và đang giám sát chặt chẽ các cuộc biểu tình ở Iran. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng cáo buộc Iran đang có nỗ lực mới nhằm tống tiền bằng hạt nhân, có thể dẫn tới việc nước này tiếp tục bị cô lập về mặt chính trị và kinh tế.

Trong hoàn cảnh đàm phán hạt nhân giữa Bình Nhưỡng và Washington không có bất kì tiến triển nào, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui đã có chuyến thăm Nga trong ngày 18/11. Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng đã xác nhận chuyến công du của Thứ trưởng Choe, tuy nhiên không nói rõ mục đích của việc này. Theo các nhà phân tích, chuyến công du trên nhiều khả năng nhằm thảo luận về những nỗ lực đàm phán hướng tới đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên.

Cảnh sát Tây Ban Nha vừa ngăn chặn một chiếc xe tải chở 52 người nhập cư trái phép từ Morroco. Các quan chức Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha cho biết, một chiếc xe tải đã đột nhập vào biên giới nước này sáng sớm hôm 18/11 và đã bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ khi đang cố gắng vượt qua hàng rào dây thép gai cao 6 m bao quanh Ceuta ngăn cách với Morocco. Hàng chục nghìn người di cư châu Phi tới Morocco để sang Ceuta mỗi năm và khi ở Ceuta họ thường xin tị nạn hoặc chờ cơ hội du lịch đến đất liền Tây Ban Nha.

Một số cuộc biểu tình đã diễn ra vào ngày 18/11 tại Seoul để phản đối yêu cầu của chính quyền Donald Trump khi yêu cầu Hàn Quốc tăng nhiều lần khoản thanh toán cho việc duy trì quân đội Mỹ ở nước này. Biểu tình được tổ chức gần tòa nhà của Viện nghiên cứu quốc phòng Hàn Quốc, nơi diễn ra vòng đàm phán thường xuyên về chủ đề này giữa đại diện hai nước vào thứ Hai. Người biểu tình từ 50 tổ chức phi chính phủ kêu gọi chính phủ Hàn Quốc đóng băng các khoản thanh toán và bắt đầu đàm phán về việc giảm hoặc rút hoàn toàn 28.000 binh lính Mỹ ra khỏi Hàn Quốc.

