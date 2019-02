THẾ GIỚI 24H: Nhà Trắng có 8 tỷ USD xây dựng bức tường biên giới

Số tiền này nằm trong ngân quỹ chính phủ để chi cho các công việc trong năm. Sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ông Trump có thể rút số tiền để xây dựng bức tường biên giới. Trao đổi với báo chí, ông Mick Mulvaney cho hay, cùng với khoản 1,38 tỷ USD từ dự luật ngân sách lưỡng đảng, chính quyền sẽ rút tiền từ các ngân quỹ của các bộ phận khác trong chính phủ, trong đó có cả Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng. Các nghị sỹ Dân chủ đã chuẩn bị phản đối tuyên bố của ông Trump về tình trạng khẩn cấp là một động thái không hợp hiến khi có mục đích chi trả cho bức tường của ông mà không được Quốc hội thông qua.

Bốn sĩ quan cảnh sát và nhiều thường dân đã bị thương trong một vụ nổ súng diễn ra hôm 15/2 (giờ địa phương) ở ngoại ô phía tây thành phố Aurora, thuộc bang Colorado (Mỹ), các quan chức thành phố xác nhận. Phát ngôn viên của Văn phòng Chưởng lý hạt Kane cho biết ít nhất một người đã chết. Riêng thành phố Aurora chỉ cho biết có nhiều người thương vong, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể. Cảnh sát khu vực cho biết vào khoảng 3 giờ 30 chiều 15/2, người nổ súng đã bị bắt giữ, và hiện trường đã được đảm bảo.

Ngày 15/2 Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhỹ Kỳ Hulusi Akar khẳng định chỉ có các lực lượng của Ankara mới nên được triển khai tại các vùng an toàn đã được lên kế hoạch ở Đông Bắc Syria. Thổ Nhỹ Kỳ muốn thiết lập các vùng an toàn với sự hỗ trợ về hậu cần từ các đồng minh sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Syria. Vùng an toàn sẽ không có lực lượng dân quân người Kurd (YPG) do Mỹ hậu thuẫn, vốn bị Ankara coi là khủng bố.

Ngày 15/2, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nhấn mạnh chủ quyền của quốc gia này sau khi xuất hiện nhiều thông tin rằng Moscow đang ép các nước láng giềng nhỏ hơn "hòa nhập" gần hơn với Nga. Truyền thông Nga trong mấy tháng qua đã suy diễn rằng Moscow đang tìm cách thiết lập một nhà nước thống nhất với Belarus. Một "siêu nhà nước" cũng sẽ đòi hỏi một người lãnh đạo mới - ẩn chứa khả năng tạo ra một vị thế quyền lực mới cho Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông đáo hạn nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2024 theo quy định của Hiến pháp.

Theo AFP, ngày 15/2, Đức đã từ chối đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence về việc các nước châu Âu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và cô lập nước này. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã bảo vệ thỏa thuận ký năm 2015, theo đó Iran thu nhỏ đáng kể quy mô chương trình hạt nhân của họ để được nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Chiều 15/2, một phái đoàn các quan chức cấp cao Triều Tiên đã tới thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai dự kiến được tổ chức vào cuối tháng này. Yonhap dẫn một nguồn tin tại Bắc Kinh cho biết phái đoàn này gồm 12 thành viên, do ông Kim Chang-son, trợ lý thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã đến sân bay quốc tế Bắc Kinh trên một chuyến bay của hãng hàng không Air China khởi hành từ Bình Nhưỡng. Phái đoàn Triều Tiên dự kiến cũng sẽ tới thủ đô Hà Nội của Việt Nam vào cuối tuần và có các cuộc thảo luận về công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Cảnh sát Ai Cập đã ngăn chặn một vụ đánh bom tại một khu vực sầm uất ở Giza hôm 15/2. Theo Bộ Nội vụ Ai Cập mục tiêu tấn công nhằm vào chốt kiểm tra an ninh gần nhà thờ Hồi giáo El-Istiqama ở Giza ở ngoại ô thủ đô Cairo. Cảnh sát đã vô hiệu hóa hai quả bom được đặt gần hai chiếc xe cảnh sát đỗ gần nhà thờ. Quả bom thứ ba được tìm thấy gần Đại học Cairo ở Giza cũng đã được tháo gỡ ngay lập tức.

