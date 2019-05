THẾ GIỚI 24H: Nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas

Nếu đạt được, thỏa thuận ngừng bắn sẽ có hiệu lực vào đêm 5/5 và rạng sáng ngày 6/5 theo giờ địa phương. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 5/5 đã tiến hành oanh kích hơn 40 mục tiêu tại Gaza trong đợt không kích gần đây nhất nhằm đáp trả việc hơn 600 rocket và đạn pháo các loại từ Dải Gaza nhằm vào khu vực miền Nam Israel, qua đó nâng tổng số vụ không kích đáp trả của IDF lên hơn 320 vụ trong hai ngày qua. Các vụ pháo kích qua lại giữa hai bên đã khiến ít nhất 12 người Palestine đã thiệt mạng và gần 50 người bị thương, trong khi cũng đã có bốn người Israel thiệt mạng và hơn 100 người bị thương chỉ tính riêng trong ngày 5/5.

Một máy bay chở khách hành trình Moscow - Murmansk đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Sheremetyevo do xảy ra cháy trên máy bay, 41 trong tổng số 78 người có mặt trên máy bay đã thiệt mạng. Môt số hành khách may mắn thoát chết cho rằng thời tiết xấu và sét có thể là nguyên nhân gây tai nạn. Dữ liệu từ dịch vụ theo dõi đường bay Flightradar24 cho hay, máy bay đã bay hai vòng trên không ở Moscow trước khi hạ cánh khẩn cấp chỉ sau 30 phút cất cánh. (XEM CHI TIẾT…)

Nghi ngờ đám đông tham gia cuộc đua đường phố trên cao tốc Autobahn, cảnh sát thành phố Wismar (Đức) đã bắt giữ hơn 100 xe. Hầu hết xe bị bắt đều đến từ Na Uy thuộc nhóm có tên Eurorally, tập trung các tay đua từ thủ đô Oslo của Na Uy đến Prague của Cộng hòa Séc, thậm chí từ Thụy Điển, Đức và Ba Lan. Hàng trăm xe gồm nhiều Ferrari và Lamborghini và đã bị chặn tại lối vào cao tốc A20 Autobahn gần Wismar, rồi sau đó bị bắt giữ.



Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/5 cho biết mức thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc sẽ tăng từ 10% lên 25% vào ngày 10/5, đồng thời đe dọa sẽ "sớm" áp thuế 25% đối với 325 tỷ USD hàng hóa khác của Trung Quốc. Tăng thuế sẽ bắt đầu từ ngày 10/5. Dự kiến phái đoàn Trung Quốc sẽ tới Washington vào ngày 8/5 để bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới.

Ngày 5/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, bất chấp việc Bình Nhưỡng phóng thử nhiều "vật thể bay chưa xác định" trước đó một ngày. Phát biểu trong chương trình Fox News Sunday, Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ "vẫn giữ nguyên mọi ý định đàm phán tìm kiếm một giải pháp hữu hiệu với Triều Tiên để hướng họ đến mục tiêu phi hạt nhân hóa."

Sri Lanka đã ra lệnh triển khai hàng chục nghìn nhân viên an ninh bảo vệ các trường công trước khi những ngôi trường này mở cửa trở lại ngày 6/5, sau loạt vụ tấn công đẫm máu trong ngày lễ Phục sinh vừa qua. Theo người phát ngôn cảnh sát Ruwan Gunasekera, cảnh sát và binh sỹ đã tiến hành phong tỏa và tìm chất nổ tại khoảng 10.900 trường học trên cả nước để đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường. Chính phủ Sri Lanka ngày 5/5 cho biết đã trục xuất hơn 600 người nước ngoài, trong đó có khoảng 200 giáo sỹ Hồi giáo, kể từ sau khi xảy ra loạt vụ tấn công hôm 21/4 mà tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận là thủ phạm.

Ngày 5/5, cử tri Panama đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng thời bầu phó tổng thống, 71 nghị sỹ Quốc hội, 20 nghị sỹ tại Nghị viện Trung Mỹ, 81 thị trưởng và 687 đại diện bang và chính quyền địa phương. Cuộc đua vào vị trí Tổng thống Panama gồm 7 ứng cử viên, trong đó 4 ứng cử viên thuộc các chính đảng và liên minh chính đảng, 3 người còn lại là những ứng cử viên độc lập. Theo quy định của Tòa án bầu cử Panama, cuộc bầu cử tổng thống chỉ diễn ra 1 vòng và ứng cử viên nào giành được nhiều phiếu nhất sẽ chiến thắng.

Thanh Huyền