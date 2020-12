THẾ GIỚI 24H: Ông Trump tiếp tục 'trắng tay' ở bang Wisconsin

Quảng cáo

Thẩm phán Stephen Simanek đã ra phán quyết bác bỏ mọi lập luận mà ông Trump đưa ra, nói rằng cuộc bầu cử tại bang Wiscosin đã được tổ chức đúng cách và không có hành vi sai trái như tổng thống cáo buộc. Ông Trump được cho là đã lên kế hoạch để nhanh chóng kháng cáo phán quyết lên Tòa án Tối cao Wisconsin. Hiện tòa án tối cao ở bang này do phe bảo thủ kiểm soát, nhưng cơ hội lật ngược kết quả của ông Trump có vẻ rất mong manh. Kết quả hiện nay cho thấy ông Biden đang giành được bang Wisconsin với khoảng 20.600 phiếu bầu và bang này cũng đã xác nhận kết quả bầu cử của bang vào hôm 30-11.

Tòa án Tối cao Mỹ đã bác đơn kiện của bang Texas, nỗ lực được xem là cú đánh lớn của Tổng thống Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử.Các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ ngày 11/12 ra lệnh bác đơn kiện của Texas, khẳng định rằng Texas không có tư cách pháp lý để đưa ra cáo buộc. Phán quyết về đơn kiện của bang Texas chống lại 4 bang chiến trường là đòn giáng mạnh mẽ vào chiến dịch pháp lý mà ông Trump và đồng minh đã theo đuổi sau ngày bầu cử 3/11.

Sau Hạ viện, Thượng viện Mỹ ngày 11/12 đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng 2021 trị giá 740 tỷ USD. Với 84 phiếu thuận và 13 phiếu chống tại Thượng viện, dự luật ngân sách quốc phòng Mỹ, còn được biết tới với tên gọi Đạo luật cấp thẩm quyền quốc phòng quốc gia, đã chính thức được quốc hội thông qua.

Trung Quốc bắt giữ một công dân nước này làm việc cho hãng tin Mỹ vì nghi ngờ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Theo Bloomberg, Haze Fan bị các quan chức an ninh Trung Quốc mặc thường phục hộ tống khỏi tòa nhà của cô vào thứ Hai (6/12), ngay sau khi cô tiếp xúc với một trong những biên tập viên của mình. Cục An ninh Quốc gia Bắc Kinh không đưa ra bình luận.

Sau nhiều năm tranh cãi, Mỹ cuối cùng đã trao trả 12 cơ sở đồn trú quân sự cho Hàn Quốc. Song, hai nước sẽ tiếp tục đàm phán về bên phải trả chi phí làm sạch môi trường. Trong số các cơ sở mới được trao trả có 6 cơ sở ở Seoul, bao gồm cả 2 địa điểm ở Khu đồn trú Yongsan trong trung tâm thành phố, nơi đặt tổng hành dinh của USFK cho tới tận năm 2018. Nhà chức trách Hàn Quốc dự định xây dựng nhà ở công cộng tại một số khu vực kể trên cũng như di dời Trung tâm Y tế quốc gia ở Seoul đến một địa điểm phía Mỹ mới trao trả. Song, việc tẩy độc tại những nơi này cần được tiến hành trước tiên.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris đã được tạp chí Time bình chọn là Nhân vật của năm 2020. Cặp đôi này trước đó đã được truyền thông Mỹ công bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống với những diễn biến chưa từng có trong lịch sử. Ông Biden được tạp chí Time vinh danh là Nhân vật của năm, sau ông Barack Obama (2012) và ông Donald Trump (2016). Người chiến thắng giải thưởng này năm ngoái là nhà hoạt động khí hậu Greta Thunberg.

Ngày 11/12, giới chức Nga cho biết 6 nhân viên thực thi pháp luật đã bị thương trong vụ đánh bom tại Bắc Kavkaz khi một đối tượng nam giới mà họ đang truy bắt kích hoạt khối thuốc nổ giấu trong người. Trong tuyên bố, Ủy ban Chống khủng bố quốc gia của Nga nêu rõ vụ đánh bom xảy ra tại làng Uchkeken ở khu vực Karachay-Cherkessia, nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống. May mắn không có dân thường thương vong trong vụ nổ này.

Theo số liệu cập nhật ngày hôm nay (11/12) của cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc), hơn 10.000 đã bị bắt giữ do liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ tại đây trong vòng gần 1 năm rưỡi qua. Các số liệu mới nhất vừa được đăng trên tài khoản mạng xã hội của cảnh sát Hong Kong cho thấy, đã có 10.171 người bị lực lượng này bắt giữ do liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ từ 9/6/2019 đến 30/11/2020, trong đó số người bị khởi tố là 2.389 người. Ba nhóm tội danh bị khởi tố nhiều nhất gồm bạo động với 695 người, tụ tập trái phép 414 người và hủy hoại tài sản 356 người.ư

Thanh Huyền