THẾ GIỚI 24H: Pháp huy động 89.000 cảnh sát đối phó biểu tình

Trên kênh truyền hình TF1, ông Philippe cho hay, sẽ có 89.000 cảnh sát được huy động trên khắp đất nước vào ngày 8/12, so với 65.000 cảnh sát được triển khai vào dịp cuối tuần qua. Bên cạnh đó, khoảng 12 chiếc xe bọc thép sẽ được đưa tới Paris như là một phần trong các biện pháp đặc biệt nhằm hạn chế nguy cơ bạo lực.

Ngày 6/12, 9 quân nhân Somalia, trong đó có 2 sĩ quan cấp tướng, đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở ngoại ô thủ đô Mogadishu của nước này. Nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab đã nhận đứng sau vụ đánh bom gần làng Dhanaane, ngoại ô Mogadishu vào chiều 6/12 Lực lượng này cho biết đã phá hủy một chiếc xe quân sự chở theo 2 tướng quân đội cùng 7 cận vệ.

Ngày 6/12, quân đội Mỹ cho biết họ đã tiến hành một chuyến bay "bất thường" qua không phận Ukraine, nằm trong khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời mở. Hoạt động nhằm tái khẳng định cam kết đối với Kiev sau khi Nga bắt giữ 3 tàu hải quân của Ukraine ngoài khơi bán đảo Crimea.

Ngày 6/12, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo đã đạt được thỏa thuận với Nga về việc tiếp nhận khoản đầu tư trị giá 6 tỷ USD vào các lĩnh vực dầu mỏ và khai khoáng, trong đó có 1 tỷ USD được đầu tư cho các hoạt động khai thác vàng. Theo Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), sản lượng khai thác của Venezuela đã lao dốc từ mức 3,2 triệu thùng xuống còn 1,1 triệu thùng/ngày trong một thập kỷ qua.

Ngày 6/12, truyền thông Trung Đông đưa tin, các tay súng thuộc lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đã tiến vào hang ổ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở miền Đông Syria trong chiến dịch truy quét các phần tử thánh chiến của tổ chức này. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ước tính, trong gần 3 tháng giao tranh vừa qua, hơn 820 phần tử IS và hơn 480 chiến binh thuộc lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đã thiệt mạng.

Ngày 6/12, Lữ đoàn cảnh sát Papua đã tìm thấy thi thể 16 công nhân thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu của các phần tử quân ly khai nhằm vào nhóm công nhân xây dựng tại công trường ở huyện Nduga, tỉnh Papua, Indonesia. Ngoài ra, cảnh sát Papua cũng phát hiện được 3 người còn sống sót.

Ngày 6/12, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin kêu gọi quốc tế nhanh chóng có phản ứng trước hành động gây hấn của Moscow, sau khi Nga bắt giữ 3 tàu hải quân cùng 24 thủy thủ Ukraine trên Biển Azov. Tại cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở Milan (Italy), ông Klimkin lưu ý rằng đây là hội nghị bộ trưởng thứ 5 liên tiếp của OSCE bị chi phối bởi hành vi gây mất ổn định của Nga tại châu Âu.

Quân đội Pakistan ngày 6/12 đã cáo buộc phía Ấn Độ gia tăng các vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) tại biên giới hai nước. Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn quân đội Pakistan, Thiếu tướng Asif Ghafoor nói rằng các lực lượng Ấn Độ đã thực hiện tổng cộng 2.593 vụ vi phạm trong năm nay, làm 55 dân thường thiệt mạng và 300 người khác bị thương. Đây là những con số cao nhất trong lịch sử.

Thanh Huyền