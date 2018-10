THẾ GIỚI 24H: Quốc tế lên án vụ xả súng nhằm vào người Do Thái Mỹ

Ngay sau vụ tấn công xảy ra tại giáo đường Tree of Life tại thành phố Pittsburgh của bang Pennsylvania, trong một tuyên bố, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án mạnh mẽ hành động trên và khẳng định chủ nghĩa bài Do thái là một mối đe dọa đối với các giá trị dân chủ và hòa bình. Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng lên tiếng kêu gọi một mặt trận đoàn kết, thống nhất nhằm chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bài Do thái, Hồi giáo cũng như các hình thức thù hận khác như phân biệt đối xử, bài ngoại.

Ngày 27/10, lãnh đạo các nước Nga, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra một tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh bốn bên về vấn đề Syria, diễn ra ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Trong tuyên bố chung, lãnh đạo cả bốn nước đều nhất trí rằng cuộc khủng hoảng Syria chỉ có thể được giải quyết bằng biện pháp chính trị-ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của một lệnh ngừng bắn lâu dài tại Syria cũng như sự cần thiết của cuộc chiến chống lại các nhóm phiến quân.

Một robot được chế tạo nhằm phục vụ như nhân viên bảo vệ tại các nhà ga xe lửa ở Tokyo (Nhật Bản) đã được giới thiệu với báo chí trong bối cảnh nhu cầu tăng cường an ninh từ nay đến Olympics và Paralympics Tokyo 2020 đang trở nên bức thiết. Theo báo The Japan Times, được trang bị một camera an ninh vận hành bằng trí tuệ nhân tạo (AI), robot Perseusbot có thể phát hiện và báo cáo những người hoặc vật thể đáng ngờ tại các nhà ga và được kỳ vọng có thể giúp giảm gánh nặng cho các nhân viên an ninh.

Ngày 27/10, kênh truyền hình KDKA của Mỹ cho biết nghi phạm vụ nổ súng trước đó cùng ngày ở giáo đường Tree of Life tại thành phố Pittsburgh của bang Pennsylvania là Robert Bowers, một người đàn ông 48 tuổi. Cảnh sát cho hay đối tượng này đã hét lớn "Tất cả người Do Thái phải chết" khi tiến hành vụ nổ súng. Đối tượng này đã đầu hàng và bị bắt giữ sau khi nổ súng vào cảnh sát.

Ngày 27/10, hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết, thỏa thuận quân sự liên Triều, được ký kết hồi tháng trước trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng, đã có hiệu lực dù chưa được công bố trên công báo của chính phủ nước này. Thỏa thuận quân sự được 2 nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên ký kết có nội dung kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch giữa 2 bên như dừng tất cả các cuộc tập trận quân sự gần biên giới đất liền và biên giới biển của 2 quốc gia, nhằm giảm căng thẳng quân sự và ngăn chặn các cuộc xung đột không mong muốn. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố thỏa thuận trên công báo chính phủ vào ngày 29/10.

Ngày 27/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết vẫn chưa có những thỏa thuận chắc chắn về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm Washington. Hôm 26/10, ông Bolton cho biết Nhà Trắng đã chính thức gửi lời mời ông Putin thăm Washington.

Trực thăng của tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha được phát hiện bốc cháy bên ngoài sân King Power. Hiện tại, tình hình của ông chủ Leicester City vẫn chưa được xác định. Phóng viên Rob Dorsett của Sky Sports cho biết chiếc trực thăng của tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha đã cất cánh sau khi trận đấu giữa Leicester City và West Ham thuộc khuôn khổ vòng 10 Premier League kết thúc. Việc ông chủ của đội bóng và gia đình có mặt trên chiếc trực thăng hay không hiện vẫn chưa được xác nhận.

Phe đối lập Syria hoan nghênh đối thoại với Nga nhằm đạt được một sự dàn xếp chính trị sau nhiều năm nội chiến Syria. Đó là tuyên bố của người đứng đầu Ủy ban đàm phán Syria (tức phe đối lập) Aal-Hariri, đưa ra ngày 27/10 trước cuộc gặp với Ngọai trưởng Nga Séc- Sergei Lavrov. Ông Aal-Hariri nói, Nga là quốc gia có ảnh hưởng lớn trong vấn đề Syria và bày tỏ hi vọng Nga sẽ nắm bắt cơ hội lịch sử, giúp làm trung gian cho một giải pháp mà cả chính quyền lẫn người dân Syria đều hài lòng.

