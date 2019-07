THẾ GIỚI 24H: Rơi máy bay Hải quân Mỹ, chưa rõ thương vong

Quảng cáo

Trong thông cáo trên trạng mạng xã hội riêng, Hải quân Mỹ cho biết một chiếc tiêm kích F/A-18E Super Hornet đã gặp nạn gần Kho vũ khí không quân hải quân gần China Lake, khu vực cách thành phố Los Angeles của tiểu bang California, bờ Tây của Mỹ, khoảng 200 km về phía Bắc. Theo nguồn tin trên, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h sáng địa phương. Chưa có thông tin về số phận của phi công. Trên CNN, phát ngôn viên của công viên Thung Lũng chết Patrick Taylo cho biết có 7 du khách bị thương vì sự cố trên.

Rạng sáng 1/8 theo giờ Hà Nội, Mỹ đã công bố áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif. Theo lệnh trừng phạt, bất kỳ tài sản nào thuộc sở hữu của ông Zarif tại Mỹ hoặc do các thực thể Mỹ nắm quyền kiểm soát sẽ bị đóng băng. Mỹ cũng áp đặt hạn chế đi lại đối với quan chức này.

Nhà chức trách Canada đang ráo riết truy lùng 2 nghi phạm sát hại Lucas Fowler (23 tuổi), người Australia và bạn gái người Mỹ Chynna Deese (24 tuổi), sau khi các nạn nhân bị bắn chết ở miền Bắc Canada. Kam McLeod (19 tuổi) và Bryer Schmegelsky (18 tuổi) ban đầu được cho là bị mất tích sau khi chiếc xe tải bị cháy của họ được phát hiện gần thị trấn Dease Lake ở British Columbia, cách địa điểm xảy ra án mạng 500km về phía Nam.

Ngày 31/7, Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm hoạt động chuyển phát do thiết bị bay không người lái thực hiện tại các vùng xa của nước này, với hy vọng cải thiện chất lượng sống nơi đây. Trong cuộc thử nghiệm này, thiết bị bay không người lái vận chuyển các mặt hàng y tế từ thành phố Dangjin nằm cách thủ đô Seoul 80 km về phía Tây Nam, tới hai đảo ở ngoài khơi bờ biển phía Tây của nước này. Theo Bộ An ninh và Nội vụ Hàn Quốc, hoạt động vận chuyển chỉ mất 20 phút, trong khi vận chuyển bằng tàu thường sẽ mất hai tiếng.

Tổng thống lâm thời Algeria Abdelkader Bensalah ngày 31/7 đã sa thải Bộ trưởng Tư pháp Slimane Brahmi và chọn công tố viên Belkacem Zeghmati thay thế vị trí này giữa lúc một loạt cuộc điều tra chống tham nhũng liên quan tới các đồng minh của cựu Tổng thống Abdelaziz Bouteflika. Thông cáo của Phủ Tổng thống xác nhận Tổng thống Bensalah đã chọn ông Zeghmati để thay thế vị trí Bộ trưởng Tư pháp của Brahmi "sau khi tham vấn với Thủ tướng."

Ngày 31/7, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết lực lượng chức năng nước này vừa tiến hành chiến dịch tại Cộng hòa Tatarstan và bắt giữ 2 thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hai đối tượng trên là người Nga, bị tình nghi đang tiến hành tuyển mộ thành viên cho IS và truyền bá chủ nghĩa khủng bố, đồng thời lên kế hoạch tấn công khủng bố tại Cộng hòa Tatarstan. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng này, lực lượng chức năng thu giữ được chất nổ và các thiết bị nổ tự chế.

Ngày 31/7, ít nhất 35 hành khách trên một chiếc xe buýt thiệt mạng, 27 người bị thương trong một vụ nổ bom tại tỉnh Farah, Tây Afghanistan. Mohibullah Mohib, người phát ngôn cảnh sát tỉnh Farah, cho hay chiếc xe buýt đang di chuyển trên đường nối TP Herat và TP Kandahar thì cán phải bom cài bên vệ đường. Đồng thời cho rằng quả bom trên do phiến quân Taliban cài, nhằm vào lực lượng an ninh Afghanistan và nước ngoài. Phần lớn nạn nhân trong vụ nổ bom trên là phụ nữ và trẻ em.

