THẾ GIỚI 24H: Saudi Arabia khởi tố 18 nghi phạm giết nhà báo Khashoggi

Phát biểu trên được đưa ra 1 ngày sau khi các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị dẫn độ 18 nghi phạm trên sang Thổ Nhĩ Kỳ để xét xử. Ông Jubeir còn cam kết, những người chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt và Saudi Arabia sẽ có cơ chế để đảm bảo rằng vụ việc sẽ không tái diễn. Dự kiến, Tổng công tố Saudi Arabia Saud al-Mojeb sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận với các nhà điều tra vụ sát hại nhà báo Khashoggi.

Phiến quân IS đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào lực lượng SDF ở khu vực phía đông nam tỉnh Deir Ezzor trong tuần qua.“Sau các cuộc giao tranh ác liệt, nhóm khủng bố IS đã tái chiếm nhiều khu vực từ tay lực lượng SDF, trong đó có vùng al-Sousah chiến lược”, nguồn tin cho hay. Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết thêm, các tay súng IS đã sát hại hơn 70 chiến binh SDF. Ngoài ra, hơn 100 thành viên của SDF đã bị thương nặng trong cuộc giao tranh với tổ chức khủng bố IS.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 28/10 cho biết Mỹ đang tham vấn với các đồng minh châu Âu về Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga. Các thành viên NATO hiện đang kêu gọi Mỹ không rút khỏi hiệp ước mà tìm cách buộc Nga tiếp tục tuân thủ văn bản này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis trước đó thông báo các bộ trưởng NATO sẽ gặp nhau tại Brussels tháng 12/2018 và tại đó ông sẽ đưa ra quan điểm cuối cùng về vấn đề này.

Tổng lãnh sự Mỹ tại Mumbai Edgard Kagan cho biết Washington không gây bất kỳ áp lực nào nhằm ép Ấn Độ mua máy bay chiến đấu F-16 hoặc bất kỳ hệ thống phòng thủ nào của Mỹ. Theo ông Kagan, Ấn Độ đã mua hơn 15 tỷ USD vũ khí của Mỹ và Mỹ rất tự hào về quan hệ quốc phòng ngày càng mở rộng giữa 2 nước. Ông Kagan cho biết Mỹ nhận thức rằng Ấn Độ đưa ra quyết định trên cơ sở riêng của mình.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28/10 tuyên bố Mỹ cần đưa ra những kế hoạch về kiểm soát vũ khí sau khi Washington quyết định rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Theo Ngoại trưởng Lavrov, Mỹ đã nêu ra một loạt câu hỏi liên quan tới việc thực thi Hiệp ước INF với Bộ Ngoại giao Nga thông qua Đại sứ quán Mỹ, và Bộ Quốc phòng cũng như các bộ khác của Nga đang chuẩn bị câu trả lời cho những câu hỏi của Mỹ.

Ngày 28/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thông báo từ ngày 29/10 đến 4/11, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sẽ tới Washington dự hội đàm quân sự, vốn bị trì hoãn với Mỹ vì những căng thẳng giữa 2 nước. Quan hệ Mỹ - Trung thời gian qua có nhiều sóng gió vì tranh cãi liên quan đến việc Trung Quốc quân sự hóa ở biển Đông và các vụ áp thuế trừng phạt thương mại qua lại. Ông Mattis nói rằng, cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung không mang tính thù địch, đồng thời cam kết hợp tác với các nước như Trung Quốc và Nga.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 27/10 cho biết, bác sỹ của bệnh viện Triều Tiên phản đối lại cáo buộc mới nhất về việc sinh viên người Mỹ Otto Warmbier bị tra tấn tại Triều Tiên. Thông tin này được đưa ra vài giờ sau khi Đài VOA của Mỹ đưa tin, gia đình sinh viên Otto Warmbier đã đâm đơn kiện về việc con trai của họ đã bị tra tấn trong thời gian ở Triều Tiên. Đài này cũng nói, có bằng chứng mới cho thấy Otto bị đánh đập tại Triều Tiên. Các bác sỹ cho biết sinh viên này bị tổn thương não diện rộng. (XEM CHI TIẾT…)

Ngày 28/10, ứng cử viên của đảng Xã hội Tự do (PSL) cực hữu Jair Bolsonaro đã giành chiến thắng tại cuộc bầu cử vòng 2 Tổng thống Brazil với 55,54% số phiếu ủng hộ và sẽ là người kế nhiệm Tổng thống Michel Temer kể từ ngày 1/1/2019 trong nhiệm kỳ 4 năm. Tổng thống đắc cử Bolsonaro, 63 tuổi, xuất thân là một sỹ quan quân đội và là nghị sỹ từ 30 năm qua.

