THẾ GIỚI 24H: Saudi Arabia phải tạm ngưng xuất khẩu dầu qua Biển Đỏ

Động thái này có thể coi như lần đối đầu gần nhất trong cuộc chiến giữa liên minh ủng hộ Arab với những kẻ nổi loạn muốn giành quyền kiểm soát Yemen. Tính toán của các chuyên gia thuộc Commerzbank cho thấy ước tính khoảng 4,8 triệu thùng dầu và các sản phẩm năng lượng được chuyển qua khu vực này mỗi ngày. Các chuyên gia này nhận định: “Tùy thuộc vào việc sự gián đoạn sẽ kéo dài bao lâu, nguồn cung dầu tại khu vực Địa Trung Hải và Đại Tây Dương sẽ chịu hạn chế, giá dầu Brent vì vậy sẽ bị đẩy lên cao”.

Ngày 26/7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký ban hành một đạo luật về tự trị cho người Hồi giáo, mở đường cho những người Hồi giáo thiểu số ở miền Nam nước này bắt đầu hướng đến xây dựng chính quyền tự trị vào năm 2022 nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần nửa thế kỷ tại Mindanao. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Harry Roque cho biết Tổng thống Duterte đã "ký ban hành Luật cơ bản về Bangsamoro (BOL)," ban đầu được gọi là Luật cơ sở về Bangsamoro (BBL). Theo đó, BOL sẽ mở đường cho việc thành lập một chính quyền cho Vùng tự trị Bangsamoro, thay thế Vùng tự trị ở khu vực Mindanao Hồi giáo (ARMM) hiện tại.

Hằng đêm, nhiều nhóm cảnh sát tỏa ra khắp các khu ổ chuột tồi tệ nhất ở thủ đô Manila của Philippines, bố ráp những người lang thang ngoài đường phố hoặc các thanh thiếu niên vùi đầu trong những tiệm trò chơi điện tử. Họ ra lệnh cho bọn trẻ đang bới rác phải về nhà, dọa phạt tù các ông bố bà mẹ để con lang thang bên ngoài lúc đêm khuya. Ngoài ra, cánh đàn ông cởi trần và những ai hút thuốc lá hoặc uống rượu ngoài đường sẽ bị giải đến đồn cảnh sát và tên tuổi, địa chỉ bị ghi vào hồ sơ. Đây là cuộc chiến chống tình trạng lang thang ngoài đường phố được chủ xướng bởi chính Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, nhân vật nổi tiếng về cuộc chiến chống ma túy đẫm máu và nỗi ám ảnh về trật tự xã hội.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 26/7 đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ về việc giam giữ linh mục người Mỹ Andrew Brunson, đồng thời cảnh báo Washington sẽ áp đặt trừng phạt đối với Ankara nếu không thả vị linh mục đạo Cơ đốc này. Trước đó, ngày 25/7, một tòa án ở Thổ Nhĩ Kỳ cho phép linh mục Brunson bị giam giữ ở nước này trong 21 tháng qua được chuyển sang chế độ quản thúc tại gia. Linh mục Andrew Brunson, người làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 20 năm, đã bị bắt giữ hồi tháng 10/2016 tại một nhà thờ ở thị trấn Aliaga, thành phố Izmir, phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ và bị đưa ra xét xử sau hơn 1 năm rưỡi bị giam giữ.

Các công tố viên Tokyo, Nhật Bản vừa bắt giữ một quan chức cao cấp của Bộ Giáo dục nước này với cáo buộc nhận hối lộ. Ông Kazuaki Kawabata, Trưởng ban điều hành các vấn đề quốc tế của Bộ Giáo dục bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ trị giá khoảng 12.600U SD để ưu tiên đặc biệt cho một công ty tư vấn y tế ở Tokyo. Các công tố viên cũng bắt giữ cựu lãnh đạo của công ty tư vấn nói trên là ông Koji Taniguchi vì bị tình nghi đưa hối lộ. Ông Kawabata bị nghi đã được ông Taniguchi tiếp đãi ăn uống ở Tokyo khi ông được điều sang làm giám đốc Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) từ tháng 8-2015 đến tháng 3-2017.

Hôm qua (26-7), chính trị gia Imran Khan đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tại Pakistan. Ông Imran Khan tuyên bố trên truyền hình rằng: “Chúng ta đã chiến thắng và được trao quyền lực.” Ủy ban Bầu cử Pakistan (ECP) đã bác bỏ những cáo buộc của đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif rằng có gian lận “trắng trợn” trong cuộc bầu cử, đồng thời tuyên bố ủy ban này đã “làm đúng công việc của mình”. Người đứng đầu ECP Muhammad Raza Khan, trong cuộc họp báo ngày hôm qua, cũng đã chúc mừng người dân Pakistan tham gia tiến trình bầu cử. Dù vậy, ông cũng thừa nhận rằng việc chậm trễ trong công bố kết quả bầu cử đã khiến một số người không hài lòng.

Trung Quốc thanh tra sản xuất vaccine trên toàn quốc. Cơ quan quản lý dược phẩm nhà nước Trung Quốc tối 25-7 thông báo phát động cuộc thanh tra toàn quốc đối với hoạt động sản xuất vaccine, trong bối cảnh chính quyền nước này tăng cường giải quyết vụ bê bối gian lận khiến công chúng lo sợ về an toàn dược phẩm. Theo thông báo trên, Cơ quan quản lý dược phẩm nhà nước Trung Quốc đã cử các nhóm thanh tra “tiến hành điều tra triệt để toàn bộ quá trình và dây chuyền sản xuất vaccine của tất cả các sản phẩm vaccine”. Đến nay, chính quyền nước này đã bắt giữ 15 người vì nghi ngờ phạm tội hình sự. Tuần trước, các thanh tra viên Trung Quốc đã phát hiện công ty công nghệ sinh học Changchun Changsheng giả mạo dữ liệu khoảng 113.000 liều vaccine dại. Chính phủ Trung Quốc cũng đã ngừng sản xuất loại vaccine này.

Cuộc tập trận mang tên “Lá chắn Thái Bình Dương 18” do Nhật Bản chủ trì kết thúc 26/7 sau 3 ngày thao diễn rầm rộ tại cảng Yokosuka, tỉnh Kanagawa, và ngoài khơi bán đảo Boso, Izu. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên trong khuôn khổ diễn tập đa quốc gia thuộc Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI) do Mỹ đề xuất từ năm 2003. Lần này, có 30 nước tham gia, bên cạnh 20 quan sát viên và 4 quốc gia không thuộc chương trình PSI. Các khu trục hạm và máy bay trinh sát, cũng như tàu cảnh sát biển Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Úc đã tham gia nhiều nội dung được thiết kế nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa lực lượng các nước để ngăn chặn hoạt động vận chuyển tên lửa và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt bằng đường biển.

Bộ trưởng Nông nghiệp Paraguay Luis Gneiting đã qua đời tối 25/7 trong một vụ tai nạn máy bay ở miền Nam nước này. Đây là thông tin được cơ quan hàng không Paraguay công bố ngày 26/07. Đến sáng 26/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay phản lực hai động cơ Beechcraft, bị rơi xuống một khu vực đầm lầy không lâu sau khi cất cánh từ sân bay Ayolas, gần biên giới với Argentina. Bốn người trên máy bay thiệt mạng gồm Bộ trưởng Nông nghiệp Luis Gneiting, Thứ trưởng Vicente Ramire, một quan chức Bộ Nông nghiệp và phi công.

Quân đội Israel cho biết, 3 người nước này đã bị thương trong một vụ tấn công bằng dao ngày 26/7, tại một ngôi nhà thuộc khu định cư ở Bờ Tây. Theo tuyên bố từ phía quân đội, "một kẻ khủng bố đã xâm nhập vào (khu định cư Adam) và đâm 3 dân thường." Cả 3 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để điều trị ngay sau đó. Tuyên bố cũng nêu rõ: "Kẻ khủng bố đã bị bắn chết tại chỗ."

Sau khi giải phóng các tỉnh phía Nam Quneitra, Daraa, As-Suwayda, Syria bắt đầu điều chuyển binh lực lên phía Bắc để tái chiếm lại tỉnh Tây Bắc là Idlib. Bắt đầu từ ngày 25/7, các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công trên diện rộng vào các vị trí của Quân đội Arab Syria (SAA) và Lực lượng Quốc phòng địa phương (NDF) ở tỉnh phía Nam là al-Suwayda.

Hạ Yến My

Tổng hợp