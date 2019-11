THẾ GIỚI 24H: Singapore treo cổ công dân mang 17 gram heroin

Quảng cáo

Nhiều người Malaysia giận dữ khi chính quyền Singapore quyết treo cổ một công dân nước này dù anh ta chỉ vận chuyển một lượng nhỏ heroin. Theo AFP, Người bị treo cổ lần này là Abd Helmi Ab Halim, công dân Malaysia bị kết án tử hình vào năm 2017 do vận chuyển 16,56 gram heroin từ Malaysia đến Singapore. Đầu tuần này, Bộ trưởng Luật pháp Malaysia Liew Vui Keong đã kêu gọi Singapore xem xét lại việc treo cổ, cho biết "thật đau lòng khi thấy một đồng hương bị xử tử, trong hoàn cảnh không thật sự thuyết phục". Tuy nhiên, Chính quyền đảo quốc vẫn khẳng định rằng tử hình là biện pháp ngăn chặn tội phạm hiệu quả mặc dù phải nhận sự chỉ trích từ các nhóm nhân quyền.

Ngày 21/11, một chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Philippines Airlines đã gặp trục trặc ngay sau khi vừa cất cánh từ sân bay thành phố Los Angeles (Mỹ). Phi công của chuyến bay mang số hiệu 113 đã phát thông báo khẩn cấp do động cơ bị hỏng. Chiếc máy bay sau đó đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Los Angeles, rất may toàn bộ 347 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn đều bình an vô sự. Một số đoạn video từ các nhân chứng cho thấy phần động cơ bên phải máy bay đã bốc cháy và xả khói ở phía sau.

Ngày 22/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi xây dựng năng lực quân sự của đất nước trong 10 năm tới để chống lại các mối đe dọa toàn cầu. Tổng thống Putin cho biết chương trình trang bị vũ khí mới và kế hoạch phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự Nga sẽ được soạn thảo vào năm tới.

Khoảng 10.000 cảnh sát Bồ Đào Nha đã tuần hành ở thủ đô Lisbon yêu cầu Chính phủ tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên kể từ sau cuộc tổng tuyển cử ở Bồ Đào Nha vào tháng 10 vừa qua, trong đó đảng Xã hội chủ nghĩa (PS) cầm quyền giành chiến thắng và tiếp tục lãnh đạo đất nước. Một nghiệp đoàn lớn của lực lượng cảnh sát cho rằng, Chính phủ đã không quan tâm đến họ trong suốt nhiều năm và điều này không chỉ gây bất ổn mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của đội ngũ cảnh sát.

Một người đàn ông ở Bắc Ireland vừa bị bắt giữ hôm 22/11 liên quan tới cái chết của 39 nạn nhân Việt Nam trong xe tải ở Essex hồi tháng trước. Cảnh sát vùng Thames Valley, thay mặt cho cảnh sát Essex đã bắt giữ người đàn ông này tại tuyến đường M40 thuộc thị trấn Beaconsfield, quận Buckinghamshire. Người này bị bắt giữ vì tình nghi âm mưu buôn lậu người và trợ giúp hoạt động nhập cư trái phép. Đây là người thứ 6 bị bắt giữ trong vụ điều tra.

Philippines tốn gần 1 triệu USD xây tháp đuốc cho đại hội thể thao khu vực, dư luận nước này phẫn nộ vì công trình quá tốn kém mà không mang lợi ích thiết thực. Tháp đuốc được Philippines xây dựng cho SEA Games 2019 có chiều cao 50 m, đặt tại sân vận động Clark - sân vận động chính của đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay. Công trình có kinh phí xây dựng hơn 50 triệu peso (khoảng 984.000 USD).

Các lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ 2 chỉ huy và 7 thành viên của tổ chức cực đoan Hizb ut-Tahrir vốn bị cấm hoạt động ở nước này. Thông cáo ngày 22/11 của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nêu rõ: "Các thành viên của nhóm đã tiến hành các hoạt động trái pháp luật dựa trên chủ thuyết thiết lập cái gọi là 'Vương quốc Hồi giáo thế giới', dùng bạo lực để phá hoại các tổ chức xã hội và lật đổ các chính quyền."

Ngày 22/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cáo buộc Mỹ đã "làm tổn hại nghiêm trọng" cái mà Bắc Kinh tự nhận là "chủ quyền và sự an toàn của Trung Quốc, phá hủy hòa bình và ổn định trên Biển Đông". Tuyên bố của chính quyền Bắc Kinh được đưa ra chỉ vài tiếng sau khi Hải quân Mỹ xác nhận đã điều động tàu khu trục USS Wayne E. Meyer và tàu chiến đấu ven bờ USS Gabrielle Gifford áp sát vùng nước 12 hải lý các thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên Biển Đông.

