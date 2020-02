THẾ GIỚI 24H: Số người nhiễm bệnh và tử vong vì Covid-19 tăng đột biến ở Hồ Bắc

Điều này đưa tổng số được công bố bởi ủy ban y tế của tỉnh lên 48.206 trường hợp nhiễm bệnh và 1.310 trường hợp tử vong trên toàn thế giới. Trước đó vào ngày 11/2, các quan chức ở Hồ Bắc đã báo cáo 94 trường hợp tử vong và 1.638 trường hợp mới được xác nhận.

Ngày 12/2, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tối 11/2, trong đó nhà lãnh đạo Indonesia bày tỏ lời chia buồn với các nạn nhân Covid-19 tại Trung Quốc. Tổng thống Widodo nhấn mạnh rằng Indonesia sẽ luôn sát cánh cùng Trung Quốc trong những thời điểm khó khăn như vậy và sẵn sàng hỗ trợ Trung Quốc dưới mọi hình thức có thể để tăng tốc dập dịch.



Ngày 12/2, du thuyền Westerdam chở 1.455 hành khách và 802 thủy thủ đoàn, vừa được phép cập cảng ở Campuchia sau khi bị từ chối cập cảng tại ít nhất 5 cảng châu Á do lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Holland America Line, công ty vận hành Westerdam, cho biết du thuyền sẽ cập cảng Sihanoukville, Tây Nam Campuchia vào lúc 7h sáng 13/2 và sẽ ở lại cảng trong vài ngày. Các du khách trên thuyền sẽ được phép lên bờ.

Vụ trưởng Vụ quản lý vấn đề không phổ biến và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga - ông Vladimir Yermakov ngày 12/2 cảnh báo Moskva sẽ buộc phải đáp trả nếu Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở. Mặc dù vậy, quan chức này cũng cho rằng hiện còn quá sớm để thảo luận về biện pháp đáp trả liên quan, do Washington vẫn chưa tuyên bố rút khỏi hiệp ước này. Ông Yermakov nhấn mạnh Moskva tin tưởng vào sự sáng suốt của các đối tác nước ngoài, đồng thời kêu gọi duy trì hiệp ước do đây là "một trong số ít trụ cột còn lại của cấu trúc an ninh ở châu Âu".

Ngày 12/2, Điện Kremlin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã coi thường các thỏa thuận đã ký kết với Nga nhằm vô hiệu hóa các nhóm phiến quân tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Moskva vẫn tuân thủ thỏa thuận với Ankara về Syria. Tuy nhiên, Nga coi những cuộc tấn công của phiến quân tại Idlib nhằm vào lực lượng Syria là không thể chấp nhận và đi ngược với tinh thần thỏa thuận.



Hơn 60 chiến binh thánh chiến đã bị tiêu diệt và nhiều kẻ khác bị thương trong một lọat các cuộc không kích tập trung nhắm vào những điểm tập trung của chúng. Cuộc không kích này diễn ra khi chúng đang chuẩn bị tấn công vào một trong các trục có quân đội Syria ở vùng nông thôn tỉnh Idlib – một nguồn tin cho biết.

Viktor Sviridov, cựu quan cao cấp ngành chấp pháp Nga tự sát bằng súng tại tòa ngày 12/2, sau khi lĩnh 3 năm tù vì tội tống tiền. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Nga, Viktor Sviridov, từng đứng đầu bộ phận vận chuyển của Cơ quan Nhà tù Liên bang đã bị tòa án quận Chertanovo (Moscow) buộc tội tống tiền cựu phó giám đốc Cơ quan Nhà tù Liên bang Alexander Sapozhnikov 10 triệu rúp (160.000 USD).