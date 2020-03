THẾ GIỚI 24H: Số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ cao nhất thế giới

Quảng cáo

Theo đó Mỹ đã vượt cả Italia và Trung Quốc trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới. Tổng số trường hợp thiệt mạng vì dịch tại nước này hiện là 1.543 người, tăng 248 người so với một ngày trước đó. Tổng thống Donald Trump chiều 27/3 (theo giờ địa phương) đã ký phê chuẩn thành luật gói kích thích kinh tế lịch sử, trị giá tới 2.000 tỷ USD nhằm hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp Mỹ trước những tác động của sự bùng phát dịch Covid-19.

Tính đến sáng sớm 28/3 (theo giờ Việt Nam), dịch bệnh COVID-19 199 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp toàn cầu, lây nhiễm cho gần 590.000 người và cướp đi sinh mạng của 26.935 trường hợp trong số đó. Tuy nhiên, thế giới cũng chứng kiến 130.440 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo đại dịch Covid-19 đang tăng tốc tấn công. Hơn 3 tỷ người tại gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ được yêu cầu ở nhà trong khi các chính phủ của họ triển khai những biện pháp quyết liệt nhằm dập dịch. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO kêu gọi các nước tận dụng "cơ hội thứ hai" quan trọng này để chặn đứng đà lây lan của căn bệnh truyền nhiễm chết người.



Một nhà xác tạm thời tại sân bay Birmingham thuộc vùng tây trung nước Anh đang được dựng lên để “chuẩn bị cho khả năng tăng mạnh số trường hợp tử vong vì virus corona”, cảnh sát vùng West Midlands cho biết. Địa điểm này ban đầu có thể tiếp nhận 1.500 thi thể, sau đó sẽ được mở rộng thêm để tiếp nhận tất cả thi thể vùng West Midlands chứ không chỉ người chết vì virus corona, thông cáo cho biết.(XEM CHI TIẾT…) Một nhà hàng nằm ở trung tâm mua sắm Thái Nguyên, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) gây phẫn nộ khi dựng biểu ngữ lớn chúc mừng sự bùng phát của dịch COVID-19 tại Mỹ và Nhật Bản. Nhiều người qua đường đã chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Nhà hàng ngay lập tức nhận về vô số ý kiến chỉ trích vì hành động của mình.



Italia vừa trải qua một ngày thảm họa với 969 người thiệt mạng vì Covid-19 chỉ trong vòng 24 giờ qua. Đây là mức tăng số ca tử vong trong ngày cao nhất mà một nước trên thế giới cho đến nay từng phải hứng chịu kể từ khi dịch bùng tại Trung Quốc hồi cuối năm ngoái. Kỷ lục mới thiết lập đã nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Italia lên 9.134 người, cao nhất thế giới và gần gấp đôi Tây Ban Nha, xấp xỉ gấp ba Trung Quốc. Tính đến hết ngày 27/3, Italia ghi nhận 86.498 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới, xếp thứ hai thế giới sau Mỹ.

Đến rạng sáng 28/3, khu vực Đông Nam Á ghi nhận thêm 538 ca mắc COVID-19 và 22 người tử vong. Số ca nhiễm mới tại Indonesia tăng kỷ lục, trong khi tại Philippines, Tổng tham mưu trưởng quân đội có xét nghiệm dương tính và Bộ trưởng Quốc phòng hiện đã cách ly.

Không lâu sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson tiết lộ việc ông đã nhiễm virus corona chủng mới, Bộ trưởng Y tế nước này cũng thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Người đứng đầu chính phủ Anh hiện đang tự cách ly tại nhà và tiếp tục điều hành công việc chính phủ, kể cả cuộc chiến chống dịch Covid-19 thông qua hội họp trực tuyến. Lãnh đạo Bộ Y tế Anh cũng đang tự cách ly và làm việc tại nhà. Ông cũng hy vọng có thể kết thúc việc tự cách ly vào thứ năm tuần tới, 2/4.

Ngày 27/3, Bộ Hòa bình Afghanistan thông báo, quốc gia này đã thành lập đoàn đàm phán trực tiếp với phiến quân Taliban để tìm cách tháo gỡ cuộc xung đột kéo dài nhiều năm qua tại quốc gia này. Đoàn đàm phán gồm 21 thành viên, do ông Mohammad Masoom Stanikzai, cựu lãnh đạo cơ quan phản gián của Afghanistan, đứng đầu. Việc lựa chọn các thành viên được thực hiện sau các cuộc thảo luận và tham vấn toàn diện với mọi thành phần xã hội, trong đó có các đảng chính trị được giao nhiệm vụ đại diện cho Nhà nước Afghanistan trong đàm phán hòa bình với Taliban.

Theo Trung tâm Quan hệ công chúng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), Cơ quan này đã ngăn chặn được một âm mưu khủng bố ở tỉnh Krasnodar. Nhờ các biện pháp đã được Lực lượng An ninh Liên bang Nga tiến hành, một công dân Nga sinh năm 1993, người có liên quan đến việc chuẩn bị khủng bố ở Krasnodar đã bị bắt. Các lực lượng an ninh đã tìm thấy một thiết bị nổ tự chế trong xe ô tô của người bị bắt và tìm thấy trong thiết bị liên lạc của người này trao đổi thư từ với các thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở nước ngoài.

