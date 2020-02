THẾ GIỚI 24H: Số người tử vong do virus corona vượt đại dịch Sars

TPO - Tính đến sáng ngày 9/2 trên toàn thế giới đã có 37,045 trường hợp nhiễm bệnh, 813 người tử vong, 2,152 người chữa khỏi viêm phổi do chủng virus corona mới. Tổng số ca tử vong do virus corona đã ngang với 813 ca tử vong do dịch Sars gây ra trong giai đoạn 2002-2003.