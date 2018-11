THẾ GIỚI 24H: Su-27 Nga chặn máy bay do thám Mỹ tại Biển Đen

Theo thông báo của Bộ trên, máy bay do thám này của Mỹ đã bị phát hiện tiếp cận không phận Nga vào khoảng 10h giờ Moscow (tức 14h giờ Hà Nội) và ngay lập tức bị máy bay Su-27 nhận dạng ở khoảng cách an toàn. Phía Mỹ gọi vụ chạm trán này là không an toàn, cáo buộc chiếc Su-27 đã lao thẳng trực diện tới chiếc EP-3E ở tốc độ cao, gây nguy hiểm cho các phi công và phi hành đoàn

Các cuộc tập trận không quân “Sky Angels” và “Blue and White Flag” của Israel với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Israel và đồng minh trong NATO có thể tấn công quân sự Syria bất cứ khi nào. Bộ Quốc phòng Israel hôm 4/11 thông báo, lực lượng không quân nước này đã bắt đầu 2 cuộc tập trận không quân quy mô lớn mang tên “Sky Angels” và “Blue and White Flag” với các thành viên chủ chốt của NATO đứng đầu là Mỹ. Theo người phát ngôn quân đội Israel, cuộc tập trận “Sky Angels” và “Blue and White Flag” diễn ra từ ngày 4/11 đến ngày 15/11 tại miền Trung và Nam nước này.(XEM CHI TIẾT...)

Hãng thông tấn Tasnim cho biết ngày 5/11, quân đội Iran và Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tiến hành cuộc tập trận phòng không thường niên mang mật danh Velayat. Cuộc tập trận Velayat được tiến hành tại một khu vực có diện tích nửa triệu km2 tại miền Bắc, miền Trung và miền Tây Iran. Nội dung diễn tập bao gồm triển khai hệ thống chỉ huy và kiểm soát để phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mục tiêu đối phương.

Seoul và Bình Nhưỡng đã bắt đầu loại bỏ 22 trạm quan sát an ninh ở cả hai phía biên giới liên Triều. Trên các trạm được loại bỏ sẽ treo cờ vàng, theo hãng “Yonhap” đưa tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Đại diện quân sự của hai miền Triều Tiên đã nhất trí về việc dỡ bỏ các điểm quan sát nằm trong khu phi quân sự ở hai bên biên giới vào tháng 9 năm nay trong hội nghị thượng đỉnh liên triều được tổ chức tại Bình Nhưỡng.

Ngày 5/11, theo một cáo về mối đe dọa bầu cử liên bang, các tin tặc đã nỗ lực tấn công hơn 160 lần vào hệ thống bầu cử của Mỹ kể từ tháng 8 tới nay. Báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho thấy trong những tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ, các tin tặc nước ngoài đã thực hiện hàng chục hoạt động nhằm thử và truy cập vào hệ thống bầu cử của Mỹ, như cơ sở dữ liệu đăng ký cử tri. Tuy nhiên, những cuộc tấn công trên đều bị ngăn chặn thành công.

Hàng loạt vụ đánh bom xảy ra ngày 5/11 tại các khu vực đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống tại thủ đô Baghdad của Iraq đã khiến 6 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường, và 19 người khác bị thương. Theo các nguồn tin từ cảnh sát, tại các khu vực Aden, Tarmiyah và Al-Sahha đã xảy ra 3 vụ đánh bom lần lượt nhằm vào một bến xe buýt, một đoàn xe hộ tống quân sự và ôtô của một nhân viên chính phủ.

Mỹ vừa chính thức công bố lệnh trừng phạt mới Iran vào hôm 5/11 và đe dọa sẽ thực hiện thêm nhiều biện pháp cấm vận khác để tăng áp lực lên quốc gia này. Trong tuyên bố được đưa ra vào hôm 5/11, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết: “Việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm cho Iran hiểu rằng, họ sẽ bị cô lập tài chính cho đến khi thay đổi các hành vi gây bất ổn của mình”.

Ngày 5/11, một ngày trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, Tổng thống nước này Donald Trump đã cáo buộc hãng tin CNN đưa ra kết quả cuộc thăm dò cũng như bình luận không đúng về cuộc bầu cử này. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump cho biết: “Thật nực cười khi thấy cuộc thăm dò giả mạo và những lời bình luận dối trá.”

Thanh Huyền

Tổng hợp