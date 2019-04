THẾ GIỚI 24h: Tàu Indonesia bắt giữ 12 ngư dân Việt Nam

Ngày 28/4, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết đã đề nghị Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) thông báo đến Đại sứ quán Indonesia tại VN đề nghị xác minh làm rõ sự việc, đồng thời đối xử nhân đạo với 12 ngư dân VN trên tàu cá tỉnh Bình Định số hiệu BĐ 97916 TS bị tàu phía Indonesia bắt giữ. Vùng biển này nằm cách nam tây nam bãi cạn Cảnh Dương khoảng 50 hải lý và cách phía bắc đường phân định VN - Indonesia khoảng 3 hải lý. Trước sự việc này, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cũng đã chỉ đạo cơ quan chức năng trong nước phối hợp với gia đình chủ tàu xác minh làm rõ vụ việc trên, đồng thời thông báo các phương tiện hoạt động gần vùng biển xảy ra sự việc đến hỗ trợ 2 ngư dân và lai kéo tàu cá về bờ.

Ngày 28/4, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã tới Baghdad để tiến hành thảo luận với giới chức Iraq về hợp tác song phương trong các lĩnh vực như chống khủng bố, tăng cường trao đổi thương mại và các nỗ lực tái thiết nhiều khu vực ở Iraq được giải phóng từ tay phiến quân thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Tại buổi họp báo chung, Ngoại trưởng Iraq Mohammed al-Hakim cho biết đã thảo luận chi tiết với phía Thổ Nhĩ Kỳ nhiều vấn đề liên quan tới hai bên, trong đó có cuộc chiến chống khủng bố và sự hiện diện của các nhóm khủng bố ở khu vực biên giới Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc bầu cử kéo dài và nhiều áp lực khiến số cảnh sát và nhân viên kiểm phiếu chết tiếp tục tăng ở Indonesia. Đã hơn 10 ngày, kể từ khi cuộc bầu cử đồng thời tại Indonesia diễn ra. Hơn 6 triệu tình nguyện viên cùng 5 ngàn cảnh sát được huy động để đảm bảo bầu cử diễn ra suôn sẻ và an toàn. Tuy nhiên, mới chỉ đi được 1/3 quãng đường của quá trình kiểm phiếu, ngoài 18 cảnh sát thiệt mạng do gặp tai nạn trong khi bảo vệ an toàn bầu cử, thì 272 nhân viên kiểm phiếu chết và gần 1.900 người khác đang nằm viện vì kiệt sức và áp lực.

Ngày 28/4, Hải quân Hàn Quốc thông báo, nước này cùng 10 nước ASEAN và các nước đối tác khác bắt đầu cuộc tập trận phối hợp an ninh trên biển tại thành phố cảng Busan, miền Nam Hàn Quốc. Cuộc tập trận gồm 2 phần nhằm đối phó các hoạt động tội phạm trên biển, trong đó có giao dịch vũ khí trái phép và các vật dụng bị cấm khác. Phần 1 cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Busan từ ngày 29/4 đến ngày 2/5. Phần 2 diễn ra tại Singapore từ ngày 9 - 13/5.

Giáo hoàng Francis cho biết đã quyên góp 500.000 đô la cho những người di cư ở Mexico, những người đã tìm kiếm một tương lai tốt hơn ở Hoa Kỳ nhưng đã tìm thấy biên giới Hoa Kỳ. Văn phòng Peter Pence của Giáo hội Công giáo đang tài trợ cho 27 dự án trong số các giáo đoàn tôn giáo Mexico đã yêu cầu giúp đỡ để tiếp tục cung cấp các nhu yếu phẩm cơ bản. Mỹ đã gây áp lực lên Mexico để ngăn chặn dòng người di cư qua biên giới.



Ngày 28/4, Iran cho biết sẵn sàng rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nếu Mỹ thắt chặt trừng phạt nước này. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif còn thông báo kế hoạch thăm Triều Tiên, trong bối cảnh cả hai nước đều đang đối phó các biện pháp trừng phạt từ Mỹ.

Ít nhất 1 người đã chết và 6 người khác bị thương trong một vụ nổ súng gần nhà thờ Hội thánh Baptist tại thành phố Baltimore, bang Maryland (Mỹ), chiều tối 28/4 theo giờ địa phương. Trong khi đó, cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra trong một bữa tiệc gần nhà thờ Baptist Perkins Square ở Tây Baltimore. Hiện chưa rõ vụ nổ súng có liên hệ với nhà thờ hay không.

Thanh Huyền