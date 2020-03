THẾ GIỚI 24H: Thánh lễ Hồi giáo Malaysia làm dịch bệnh lây lan khắp Đông Nam Á

Quảng cáo

Thánh lễ có 16.000 người tham dự, bao gồm 1.500 người nước ngoài. Gần 2/3 trong số 673 ca nhiễm virus corona ở Malaysia (tính đến sáng 18/3) có liên quan tới thánh lễ nói trên, và không rõ ai đã mang virus tới thánh lễ. Thánh lễ nói trên là sự kiện lớn, trong đó khách tham dự đi nhiều chuyến xe buýt tới và ngủ qua đêm ở nhiều nơi khác. Các tín đồ đến từ hàng chục nước, bao gồm Trung Quốc và Hàn Quốc, hai nước có số ca nhiễm Covid-19 cao, và các nơi khác như Canada, Nigeria, Ấn Độ và Australia.

Theo số liệu cập nhật đến 6 giờ sáng 18/3 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận trên 198.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 7.961 ca tử vong và trên 81.000 ca đã bình phục. Châu Âu tiếp tục là “điểm nóng” nhất trên thế giới của đại dịch COVID-19.Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận hiện đã có 164 quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc bệnh COVID-19. Trong 24h qua, dịch bệnh đã khiến 799 người thiệt mạng.

Tối 17/3 theo giờ địa phương (rạng sáng 18/3 theo giờ Việt Nam), Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định áp đặt lệnh cấm nhập cảnh trong 30 ngày đối với những người không phải công dân EU nhằm đối phó với sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra. Việc đi lại trong nội khối giữa các nước thành viên với nhau tạm thời chưa bị cấm.

Những tù nhân đã bỏ trốn sau khi có thông tin các trại giam ở Brazil sẽ được phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19. Brazil đã bắt lại được 600 trên tổng tổng số gần 1.400 tù nhân từng bỏ trốn do lo ngại lây nhiễm Covid-19. Các trại giam này cho phép tù nhân được đi làm hoặc đi học và trở về trại giam vào buổi tối.

Hong Kong yêu cầu tất cả những người nhập cảnh vào đặc khu này phải đeo vòng giám sát điện tử trong thời gian cách ly 14 ngày. Họ phải đeo vòng tay điện tử đi kèm ứng dụng trên điện thoại thông minh. Vòng tay này sẽ cảnh báo giới chức Hong Kong nếu người đeo vi phạm lệnh cách ly.

Người phát ngôn về tư pháp Iran cho biết, nước này vừa phóng thích 85.000 tù nhân để đối phó với dịch Covid-19. Số người chết vì Covid-19 ở Iran đã lên tới 853 người trong số 14.991 người đã được xác nhận nhiễm bệnh. Phát ngôn viên Gholamhossein Esmaili cho biết, 50% phạm nhân được thả lần này liên quan đến tội danh về an ninh... Ngoài ra, trong các nhà tù, Iran đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đối phó với dịch bệnh.

Cuộc tập trận Sư tử châu Phi 2020 (African Lion 2020) - một trong những cuộc tập trận chung lớn nhất của quân đội Mỹ với lục địa này đã bị hủy do mối đe dọa của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Cuộc tập trận chung Sư tử châu Phi 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 23/3 - 4/4 tại Maroc, Tunisia và Senegal với sự tham dự của khoảng 9.300 binh sĩ từ 8 quốc gia. Mục tiêu của các cuộc tập trận thường niên này giữa Mỹ và châu Phi là nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng và hội nhập của quân đội, đồng thời chuẩn bị để chống lại các mối đe dọa xuyên khu vực.

Doanh nhân người Nga Yevgeny Prigozhin hôm 17/3 cho biết tập đoàn Concord do ông sở hữu đang chuẩn bị khởi kiện chính phủ Mỹ đòi khoản bồi thường 50 tỷ USD do từng bị cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Bộ Tư pháp Mỹ hôm 16/3 đã hủy bỏ cáo buộc nói trên đối với tập đoàn Concord.

Thanh Huyền