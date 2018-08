THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ tăng gấp đôi thuế với hàng hóa Mỹ

Theo Reuters, quyết định được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ký ban hành nâng mức thuế quan đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ như ô tô con lên 120%, đối với sản phẩm đồ uống có cồn lên 140% và thuốc lá lên 60%. Ngoài ra, Ankara cũng tăng thuế lên gấp đôi đối với một số mặt hàng khác bao gồm mỹ phẩm, gạo và than đá. Trước đó một ngày, Tổng thống Erdogan đã thông báo Ankara sẽ tẩy chay các sản phẩm điện tử của Mỹ.

Lầu Năm Góc cho thấy họ đang rất nỗ lực để tạo ra loại vũ khí tương lai mà họ đang bị thất thế hoàn toàn so với Nga. Họ đang rất muốn thu hẹp khoảng cách này trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh. Để thực hiện mục đích này mới đây Không quân Mỹ đã ký kết bản hợp đồng thứ hai với Lockheed Martin về hệ thống Missiles & Fire Control để phát triển vũ khí siêu thanh. Cần nhấn mạnh rằng, đến lúc này tập đoàn công nghiệp quốc phòng đã nhận được bản hợp đồng thứ hai trong năm nay của lực lượng Không quân Hoa Kỳ với số tiền có thể đạt tới 480 triệu USD. Mục đích là nghiên cứu và phát triển loại vũ khí có thể di chuyển nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh và dễ dàng vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga và Trung Quốc.

Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào một công ty cung dịch vụ cảng biển của Nga và nhiều doanh nghiệp khác của Trung Quốc do hỗ trợ các tàu của Triều Tiên và bán đồ uống có cồn, thuốc lá cho Bình Nhưỡng. Trong một tuyên bố được đưa ra vào hôm 15-8, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Cơ quan hậu cần thương mại quốc tế Dalian Sun Moon Star ở Trung Quốc và SINSMS Pte ở Singapore đã xuất khẩu số mặt hàng đồ uống có cồn và thuốc lá trị giá 1 tỉ USD hàng năm sang Triều Tiên.

Một vài tàu chở hàng Nga đã ngừng cập cảng của Ukraine sau khi một tàu chở dầu của nước này bị bắt giữ vì nằm trong "danh sách đen" của chính quyền Kiev. Theo hãng tin Reuters, tàu chở dầu Mekhanik Pogodin treo cờ Nga đã bị giữ tại cảng Kherson của Ukraine từ hôm 10-8. Đây là chiếc tàu được sở hữu bởi công ty vận tải biển VEB-Leasing, trực thuộc ngân hàng VEB của Nga. Phát ngôn viên của Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cho biết, chiếc tàu chở dầu này bị bắt giữ do nó nằm trong danh sách trừng phạt của chính quyền Kiev và đây là vụ bắt tàu Nga đầu tiên của Ukraine.

Theo Tân Hoa xã, quân đội Iraq cho hay các lực lượng an ninh nước này ngày 15/8 đã tiêu diệt 2 phần tử đánh bom liều chết thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và làm bị thương một tên khác trong một chiến dịch tại tỉnh miền Trung Salahudin. Người phát ngôn của Bộ chỉ huy các chiến dịch chung, ông Yahya Rasoul nói rằng theo tin tình báo, lực lượng từ Bộ chỉ huy này đã bao vây 3 phiến quân IS vào sáng 15/8 tại vùng đồi núi al-Siefonah ở phía Đông khu vực Samarra, cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 120 km về phía Bắc. Lực lượng an ninh đã nổ súng tiêu diệt 2 tên, tên còn lại bị thương, thu giữ một đai chứa thuốc nổ, 15 lựu đạn cầm tay và 2 khẩu súng trường AK-47.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Eriksen Soereide, Mỹ đã đồng ý tăng gấp đôi số lượng lính thủy đánh bộ đang đóng quân tại nước này như kế hoạch từng được đề xuất vào hồi tháng 6. Khoảng 330 lính thủy đánh bộ Mỹ đã đến Na Uy để huấn luyện chiến đấu trong môi trường khí hậu lạnh từ đầu năm 2017 và có kế hoạch rời khỏi đây vào cuối năm nay. Tuy nhiên, theo yêu cầu từ phía Bộ Quốc phòng Na Uy, lính thủy đánh bộ Mỹ không những được duy trì triển khai mà sẽ tăng số lượng từ 330 lên con số 700, đồng thời di chuyển vị trí đóng quân gần hơn đến biên giới Nga.

Nga đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ “gạt USD sang một bên” và thúc đẩy thương mại lira-ruble trong bối cảnh khủng hoảng tiền tệ. Điện Kremlin ngày 15/8 cho biết, Moscow vẫn quan tâm đến việc giao dịch với Ankara bằng đồng ruble của Nga và đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai đồng tiền này đã giảm so với đồng USD, trong đó đồng lira liên tục thiết lập mức thấp kỷ lục mới mỗi ngày. “Việc sử dụng tiền tệ quốc gia trong các hoạt động thương mại song phương Nga-Thổ là một chủ đề được phía Nga thúc đẩy trong một thời gian dài và nhất quán ở các cấp độ khác nhau, bao gồm cả cấp cao nhất”, phát ngôn viên của Kremlin, Dmitry Peskov cho biết.

Reuters ngày 15.8 đưa tin Tổng thống Rodrigo Duterte nói Trung Quốc làm “cảnh sát” kiểm soát không phận Biển Đông, xua đuổi máy bay, tàu bè nước ngoài đi qua các đảo nhân tạo (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) mà Trung Quốc xây trái phép. Theo hãng tin Anh, trong một diễn văn khuya 14.8, Tổng thống Duterte nói Trung Quốc sai khi làm “cảnh sát” kiểm soát không phận Biển Đông, và ông yêu cầu Trung Quốc “điều chỉnh” cách hành xử của mình về vấn đề Biển Đông, cụ thể là Trung Quốc phải lập tức ngừng các hành động cấm đoán vốn có thể dẫn đến một sự xung đột với Mỹ, đồng minh của Philippines. Ông nói Philippines quá gần Biển Đông nên dễ bị đặt vào nguy hiểm. Một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một cơ sở giáo dục trong khu phố của người Shiite ở phía tây thủ đô Kabul, khiến ít nhất 60 người thương vong. Theo phát ngôn viên của sở cảnh sát Kabul, ông Hashmat Stanekzai, đã có thương vong sau khi vụ nổ bom xảy ra, tuy nhiên chưa thể có thông tin chi tiết. Trong khi đó, Bộ Y tế Afghanistan cho biết đã có 25 người thiệt mạng và ít nhất 35 người bị thương do vụ nổ bom. Theo hãng tin Pajhwok Afghanistan News, hầu như tất cả nạn nhân của vụ tấn công đều là học sinh, sinh viên. Vụ nổ xảy ra giữa lúc xuất hiện nhiều vụ tấn công ở nhiều khu vực khác nhau trên cả nước do phong trào Taliban gây ra.

