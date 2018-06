THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Đức có nguy cơ bị lật đổ

Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer dự kiến sẽ thông qua một nghị quyết về vấn đề nhập cư trong ngày 18.6. Ông Seehofer muốn Đức gửi sang các nước EU khác những người nhập cư từng đăng ký tại những nước này trước khi đến Đức. Theo kế hoạch, ông Seehofer sẽ cho bà Merkel 2 tuần để ủng hộ chính sách mới về nhập cư của ông, tìm kiếm sự hỗ trợ của các nước còn lại trong EU với quyết định này hoặc ông sẽ tự thực hiện lệnh này. Dư luận cũng như truyền thông Đức dường như không ủng hộ bà Merkel. Hiện có đến hơn 3/4 người Đức không hài lòng với cách bà Merkel xử lý vấn đề tị nạn, đặc biệt là quyết định mở cửa biên giới Đức để tiếp nhận hàng triệu người tị nạn vào năm 2016, khiến nước Đức phải đối mặt với nhiều vấn đề về an ninh, xung đột văn hoá và bất ổn xã hội.

Nữ nghị sĩ Nga xinh đẹp Natalya Poklonskaya vừa mời Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Crimea để chứng tỏ cho thế giới biết ông hiểu ý nghĩa của hai từ “dân chủ” và “công lý”. Ngày 15.6, hãng tin nhà nước TASS dẫn lời cô Poklonskaya: “Việc mời Tổng thống Mỹ đến thăm sẽ chứng minh cho thế giới thấy ông ấy là một chính khách độc lập, đúng đắn, và là người đầu tiên ở Mỹ hiểu chữ “dân chủ”, “công lý” và “dũng cảm” có nghĩa là gì”. Theo người đẹp Poklonskaya, “Các chính khách Mỹ sợ bình luận về tuyên bố của Tổng thống của họ về Crimea vốn khẳng định Crimea thuộc lãnh thổ Nga”. Cô còn nói các nghị sĩ Mỹ có quan điểm rất khác về Crimea, so với quan điểm của ông Trump.

Các nhà chức trách Canada và Mỹ đang điều tra mối đe dọa chống lại Đại sứ Mỹ tại Canada Kelly Craft. Khi một bưu kiện chứa bột trắng đáng ngờ được gửi đến dinh thự của bà Kelly Craft ở Ottawa, kèm theo một bức thư với những lời đe dọa sẽ giết Đại sứ Craft nếu bà không từ chức. Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn tin từ báo chí Canada cho biết một email được gửi đến tất cả các nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Ottawa thông báo vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 sáng 15/6 sau khi một nhân viên lấy bưu kiện từ hòm thư bên ngoài dinh thự của bà Craft và phát hiện chất bột màu trắng trong một lá thư gửi bà Craft.

Thủ tướng Israel thề sẽ hành động chống lại sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria. Trong một cuộc họp với chính phủ vào sáng 17/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo một số vấn đề, trong đó có cả việc các lực lượng Iran vẫn đang có mặt tại Syria. “Tôi xin nhắc lại nguyên tắc của chúng ta về vấn đề này. Iran cần phải rút toàn bộ khỏi Syria”, trang tin Ynet News dẫn lời ông Netanyahu. Thủ tướng Israel nhấn mạnh thêm: “Chúng ta sẽ tiếp tục hành động nhằm chống lại những nỗ lực thiết lập sự hiện diện quân sự của Iran cùng các lực lượng đại diện của họ ở cả khu vực biên giới và bên trong Syria”.

Lực lượng không quân Saudi Arabia ngày 17/6 đã bắn hạ 1 tên lửa đạn đạo do lực lượng dân quân Houthi bắn từ bên trong lãnh thổ Yemen. Tên lửa bắn từ thành phố Saada - thành trì của dân quân Houthi ở miền bắc Yemen về phía thành phố Jazan phía nam của Saudi Arabia. Mục tiêu của vụ tấn công này là các khu vực dân cư nhưng tên lửa đã bị bắn rơi ở một vùng hẻo lánh. Đại tá Turki al-Maliki tố cáo, đây là hành động thù địch của lực lượng dân quân Houthi do Iran hậu thuẫn. Hành động này đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Yemen, gây đe dọa đến an ninh Saudi Arabia và an ninh khu vực cũng như vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Ngày 17/6, cử tri Colombia đã tham gia cuộc bầu cử tổng thống vòng hai để xác định người kế nhiệm Tổng thống nước này Juan Manuel Santos sau khi không có ứng cử viên nào đạt được số phiếu bầu trên 50% trong cuộc bầu cử vòng một diễn ra ngày 27/5. Khoảng 11.230 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước Colombia đã bắt đầu mở cửa từ 20h00 (theo giờ Việt Nam). Dự kiến, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 4h00 sáng 18/6 (theo giờ Việt Nam) và kết quả sẽ được công bố vài giờ sau đó. Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên sau khi Chính phủ Colombia ký thỏa thuận hòa bình với Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) hồi năm 2016, chấm dứt 5 thập kỷ giao tranh, khiến hơn 220.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán.

Theo người phát ngôn Taliban, lệnh ngừng bắn sẽ kết thúc vào đêm 17/6 và các chiến dịch của Taliban sẽ bắt đầu. Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố nối lại các cuộc tấn công sau khi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn và đề nghị nhóm phiến quân ủng hộ. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Taliban, lệnh ngừng bắn sẽ kết thúc vào đêm nay và các chiến dịch của Taliban sẽ bắt đầu. Taliban không có ý định gia hạn lệnh ngừng bắn. Mujahid cũng không đề cập đến thông báo của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Ngày 16-6, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSIC), ông Tôn Ba đã bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ vì bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCCI) cho biết, ông Tôn Ba, 57 tuổi (ảnh), bị tình nghi tham nhũng và đang bị điều tra theo điều lệ đảng và đồng thời ông Tôn Ba cũng đang bị Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc điều tra. Cuộc điều tra của CCCI tiến hành trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang đẩy nhanh việc hiện đại hóa hải quân nước này. CSIC là một trong 2 hãng đóng tàu lớn nhất Trung Quốc và CSIC luôn dẫn đầu công nghệ trong lĩnh vực đóng tàu hải quân, tàu ngầm hạt nhân, tàu ngầm, tàu sân bay.

Phiến quân Boko Haram cài bom lên người các bé gái, sau đó kích nổ khiến 31 người chết trong vụ khủng bố ở Niegria cuối tuần qua. Hàng loạt vụ nổ xảy ra ở thị trấn Damboa, bang Borno, miền Đông Bắc của Nigeria ngày 18/6 nhằm vào dòng người trở về nhà sau nghi thức chào đón dịp lễ Eid al-Fitr. Sau vụ đánh bom tự sát, phiến quân còn bắn rocket và ném lựu đạn vào đám đông khiến con số thương vong tiếp tục tăng lên. “Ít nhất 31 người thiệt mạng và vô số người bị thương sau hai vụ tấn công liên tiếp này”, ông Babakura Kolo, thủ lĩnh quân sự ở địa phương, nói. Kolo khẳng định đây chính là cách thức tấn công của Boko Haram.

Phần lớn người Canada cảm thấy hài lòng khi Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau khẳng định “sẽ đáp trả mạnh mẽ” đối với chỉ trích của Tổng thống Mỹ tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 7 nước phát triển nhất thế giới (G7) tại Quebec hồi tuần trước. Điều này diễn ra trong bối cảnh ông Trump cho rằng Canada “đâm sau lưng, gây tổn hại cho toàn bộ G7,” và trước đó là chính sách áp thuế mới đối với nhôm và thép của Canada, cũng như Mexico và Liên minh châu Âu (EU). Hơn một nửa người dân Canada (62%) ủng hộ phản ứng của Chính phủ và 59% người dân cho rằng biện pháp trả đũa của Canada đối với việc áp thuế mới đối với nhôm và thép của Canada là hành động đúng đắn. Chỉ có số ít cho rằng Canada đã “đi quá xa.”

