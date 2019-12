THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên cảnh báo Nhật Bản sẽ sớm phóng tên lửa

Cảnh báo của Triều Tiên đưa ra sau khi các quan chức Nhật Bản cho rằng Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo trong tuần qua, hướng đến biển Nhật Bản. Triều Tiên đã phủ nhận các tên lửa đạn đạo liên quan đến vụ thử này. Kênh truyền hình Nhà nước Triều Tiên trước đó xác nhận, nước này đã thử thành công hệ thống bắn liên tiếp của bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn, dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong -un Ngay sau vụ phóng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ trích mạnh mẽ hành động này của Triều Tiên, cho rằng các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tục của Triều Tiên là một thách thức đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế. Nhật Bản cũng khẳng định vụ phóng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Ngày 30/11, bất chấp tuyên bố của các chính trị gia Nga về việc tăng cường hợp tác giữa Moskva và Ankara trong lĩnh vực quân sự, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã tuyên bố rằng, nước này là đồng minh trung thành của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ hoạt động nào của NATO chống lại Nga nếu cần thiết. Ngoại trưởng Cavusoglu đã hối thúc NATO chú ý đến thực tế là ngoài việc răn đe Nga ở biên giới phía Đông châu Âu, cũng cần phải hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong việc này. Ông Cavusoglu cũng nhấn mạnh một số cách thức nhằm thúc đẩy các lực lượng thuộc khối NATO trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và bổ sung các loại vũ khí.

Cơ quan tuyên truyền Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 30/11 cho biết vụ tấn công khủng bố trên Cầu London hôm 29/11 do một chiến binh IS thực hiện, nhưng nhóm này chưa đưa ra bằng chứng cụ thể. Tổ chức này cho biết thêm rằng vụ tấn công được thực hiện nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của IS trong việc nhắm mục tiêu vào các nước tham gia liên minh chống nhóm thánh chiến Hồi giáo này.

Ngày 30/11, Hải quân Iran cho biết lực lượng này đã bắt đầu sản xuất với số lượng lớn tên lửa hành trình Jask có khả năng phóng từ tàu ngầm do Tehran tự nghiên cứu, chế tạo. Theo Tư lệnh Hải quân Iran Hossein Khanzadi tất cả các tàu ngầm của Hải quân Iran sẽ được trang bị vũ khí này và tầm bắn hiện nay của tên lửa cũng sẽ được nâng cấp “về căn bản” trong tương lai. Ông Khanzadi nêu rõ: “Tên lửa này chắc chắn sẽ tạo sự ngạc nhiên đáng sợ đối với thế lực thù địch."

Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya vừa cứu hơn 200 người di cư ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này và đưa toàn bộ số người trên trở lại đất liền. Hải quân Libya cũng cho biết, chỉ trong vài ngày qua, lực lượng này đã cứu gần 500 người di cư trái phép ngoài khơi bờ biển phía Tây. Những người di cư bất hợp pháp vào Libya chủ yếu đến từ các quốc gia ở phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cam kết sẽ tranh cãi với Trung Quốc nếu nước này can thiệp hệ thống điện của Philippines, ngắt lưới điện khi xảy ra xung đột giữa hai bên, báo Philippines Rappler đưa tin ngày 29/11. Nhưng Tổng thống Philippines nghĩ rằng, Trung Quốc sẽ không cắt lưới điện Philippines vì việc này gây tổn hại cho danh tiếng của Trung Quốc và vì nước này có cổ phần trong Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Philippines (NGCP) – đơn vị vận hành hệ thống lưới điện Philippines kể từ năm 2009.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi ngày 30/11 đã chính thức đệ đơn từ chức lên Quốc hội. Đơn từ chức chính thức của Thủ tướng Iraq được trình lên Chủ tịch Hạ viện Mohammed Halbousi. Trong đó, Thủ tướng Mahdi kêu gọi Quốc hội Iraq nhanh chóng chọn một người thay thế để lãnh đạo Chính phủ và lưu ý rằng, việc ông rời khỏi vị trí này là quan trọng để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông Mahdi yêu cầu Hạ viện chấp nhận đơn từ chức này.