THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên có thể sẽ phóng tên lửa trong 48 giờ tới

Quảng cáo

Theo thông tin đăng trên phiên bản điện tử của tờ báo, một phương tiện phóng di động đã được triển khai từ hôm 24/4 tại sân bay ở Sondok, tỉnh Nam Hamgyong. Giới chức Mỹ tin rằng có thể Triều Tiên sẽ phóng tên lửa trong vòng 48 giờ tới. Khả năng Triều Tiên sẽ phóng thử một tên lửa với tầm bắn xa hơn so với những tên lửa tầm ngắn mà nước này đã thử nghiệm trước đó.

Theo Reuters, tổ chức 38 North chuyên giám sát tình hình Triều Tiên hôm 25/4 cho biết những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy một đoàn tàu đặc biệt nhiều khả năng thuộc về nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã xuất hiện tại thị trấn nơi có khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Wonsan. 38 North cho biết đoàn tàu đỗ tại "ga lãnh đạo" ở Wonsan vào các ngày 21/4 và 23/4. Đây là sân ga chỉ phục vụ cho gia đình ông Kim Jong Un, 38 North cho biết.

Tổng thống Trump không xuất hiện tại cuộc họp báo hàng ngày về Covid-19 hôm 25/4 sau khi đưa ra gợi ý dùng chất khử trùng chữa Covid-19 và bị phản đối dữ dội. Ông Trump đã viết về sự vắng mặt của mình trên tài khoản Twitter vào tối 25/4, thời điểm ông thường xuất hiện ở phòng họp báo. “Mục đích của việc tổ chức họp báo tại Nhà Trắng là gì khi giới truyền thông ngu ngốc không hỏi gì ngoài những câu hỏi mang tính thù địch và sau đó không đưa tin sự thật hoặc đưa tin một cách chính xác”, ông Trump viết trên Twitter. “Họ có lượt người xem kỷ lục và người dân Mỹ không nhận được gì ngoài tin giả. Không đáng thời gian và công sức!”.

Ngày 25/4, 3 quan chức chính phủ bị bắt cóc tại khu vực Boyo, Tây Bắc Cameroon. Theo quan chức địa phương, những tay súng không rõ danh tính đã bắt cóc 1 người làm ở Tòa án của Tòa án tối cao Boyo, một quan chức của cơ quan bầu cử Cameroon và một người là ủy viên hội đồng thành phố thuộc đảng Phong trào Dân chủ Nhân dân (CPDM) cầm quyền. Hiện cảnh sát đang tìm kiếm các con tin.

Bất chấp các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng tại Đức từ nhiều tuần qua, trong chiều 25/4, hàng nghìn người đã tập trung biểu tình tại thủ đô Berlin để phản đối việc kéo dài các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội và di chuyển của công dân. Theo thông báo của Sở Cảnh sát Berlin, đám đông tập trung quanh khu vực trung tâm thủ đô Berlin, đặc biệt tại quảng trường Rosa Luxemburg, giơ cao các biểu ngữ đòi quyền tự do và cho rằng chính quyền đã lợi dụng nỗi sợ hãi dịch bệnh để lạm quyền. Một số va chạm nhỏ đã diễn ra và cảnh sát Đức cũng đã tạm giữ hơn 100 người.

Hội nghị trực tuyến nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) về phòng chống Covid-19 đã hủy bỏ do bất đồng giữa Mỹ, Trung Quốc và Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Lẽ ra hội nghị này được tổ chức vào ngày 24/4, dự kiến có sự tham gia trực tuyến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc tăng cao sau khi Washington cáo buộc Trung Quốc cùng WHO chịu trách nhiệm về việc để đại dịch Covid-19 lây lan toàn cầu mà không cảnh báo sớm. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đình chỉ các khoản đóng góp của Mỹ cho WHO để phản đối những gì ông coi là “phương pháp tiếp cận tập trung vào Trung Quốc” của WHO.

Ngày 25/4, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, khoảng 7.500 phiến quân Syria được Thổ Nhĩ Kỳ "chống lưng" đã đến các khu vực lãnh thổ của Libya để tham gia cuộc chiến của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) được Liên hợp quốc ủng hộ chống lực lượng quân đội miền Đông (LNA). Cũng theo SOHR, 2.500 tay súng khác đang được huấn luyện tại các khu trại của Thổ Nhĩ Kỳ. Tới nay, đã có tổng cộng 223 phiến quân thiệt mạng trong các trận đánh ở Libya. Ankara đề nghị mức lương 2.000 USD/tháng dành cho những đối tượng đồng ý đến Libya theo hợp đồng có thời hạn từ 3-6 tháng.

Ngày 25/4, Hải quân Pakistan đã thực hiện thành công một vụ bắn thử các tên lửa chống hạm trên biển Bắc Arab. Tuyên bố của người phát ngôn lực lượng trên cho hay, các tàu chiến và máy bay đã phóng tên lửa chống hạm trúng các mục tiêu trên mặt biển. Tham mưu trưởng Hải quân Pakistan, ông Zafar Mahmood Abbasi đã chứng kiến vụ bắn thử tên lửa và bày tỏ sự hài lòng trước tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng này.

Ngày 25/4, cảnh sát tỉnh Faryab, miền Bắc Afghanistan cho biết các lực lượng chính phủ đã đánh bật phiến quân ra khỏi 5 ngôi làng ở huyện Qaisar thuộc tỉnh này sau khi triển khai chiến dịch truy quét hôm 24/4. Tuyên bố của Sở Cảnh sát tỉnh Faryab cho biết các lực lượng Chính phủ Afghanistan đã giành lại 5 ngôi làng Arzoloq, Belalbek, Yaqarbagh, Rigration và Sufi Qala. Trong chiến dịch truy quét, lực lượng an ninh đã tiêu diệt 3 phiến quân và làm bị thương 3 tên. Phiến quân đã nổ súng chống trả khiến 3 nhân viên an ninh bị thương.

Thanh Huyền