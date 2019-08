THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phóng tên lửa cảnh báo Mỹ-Hàn tập trận

Quảng cáo

Hiện chưa rõ chủng loại, tầm bay hay độ cao của vật thể nghi tên lửa này. JCS nói đang theo dõi sát sao tình hình để phòng Triều Tiên tiếp tục phóng thêm tên lửa, đồng thời duy trì tính sẵn sàng của quân đội. Đây là lần phóng thứ tư của Triều Tiên trong chưa đầy 2 tuần qua.

Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được quốc tế công nhận ngày 5/8 cho biết ít nhất 42 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ không kích nhằm vào một thị trấn miền Nam nước này. Theo GNA, cuộc không kích do lực lượng miền Đông Libya dưới sự chỉ huy của Tướng Khalifa Haftar, thực hiện ngày 4/8 nhằm vào khu vực dân cư ở thị trấn Morzuk. Quan chức thị trấn Ibrahim Omar cho biết cuộc không kích đã làm ít nhất 42 người thiệt mạng, hơn 60 người bị thương, trong đó có 30 người đang ở tình trạng nguy kịch.

Ngày 5/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hối thúc Mỹ khởi động những cuộc đàm phán mới về vấn đề kiểm soát vũ khí sau sự sụp đổ của Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Bên cạnh đó, Tổng thống Nga cũng cảnh báo, Moskva sẽ buộc phải bắt tay phát triển các tên lửa hạt nhân tầm ngắn và tầm trung được phóng từ mặt đất nếu Washington xúc tiến hành động tương tự sau sự sụp đổ của INF.

Ngày 5/8, quân đội Syria tuyên bố sẽ nối lại các chiến dịch quân sự nhằm vào khu vực Idlib đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng thánh chiến. Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Damascus nhất trí về một lệnh ngừng bắn, qua đó chấm dứt nhiều tháng oanh tạc đẫm máu trong khu vực.

Thông qua các kênh ngoại giao, Nhật Bản đã gửi tín hiệu phản đối tới Nga về các cuộc tập trận quân sự ở khu vực quần đảo Kuril mà Nhật Bản công nhận là phần lãnh thổ phía bắc của đất nước. Chính phủ Nhật Bản hiện đang thu thập thông tin liên quan đến những kế hoạch của các lực lượng vũ trang Nga tại khu vực này.

Vụ nổ ở căn cứ quân sự Nga ở vùng Siberia ngày 5/8 gây hỏa hoạn và buộc hàng nghìn người xung quanh phải sơ tán. Vụ nổ xảy ra ở kho vũ khí trong căn cứ quân sự cách thành phố Achinsk thuộc vùng Krasnoyarsk của Siberia 10 km. Khoảng 1.000 người sống gần khu căn cứ đã rời nhà sơ tán trong bán kính 20 km “để bảo đảm an ninh của người dân sinh sống gần nhà kho”, tính đến giữa giờ chiều.

Ngày 5/8, Anh tuyên bố sẽ tham gia sứ mệnh an ninh biển do Mỹ dẫn đầu tại vùng Vịnh để bảo vệ các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết Anh quyết tâm đảm bảo rằng tàu thuyền nước này được bảo vệ khỏi các mối đe dọa bất hợp pháp. Do đó, London đã quyết định tham gia nhiệm vụ an ninh hàng hải mới tại vùng Vịnh. Ông cho biết Anh mong muốn hợp tác với Mỹ và các nước khác để tìm ra giải pháp quốc tế cho các vấn đề tại eo biển Hormuz.

Ngày 6/8, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nước này sẽ ngừng mua nông sản Mỹ nhằm đáp trả hành động “vi phạm nghiêm trọng” các thỏa thuận đạt được giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong một bản tin phát muộn sau nửa đêm 5/8, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa nêu rõ quyết định hồi tuần trước của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế bổ sung 10% đối với khối lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá 300 tỷ USD từ Trung Quốc là “hành động vi phạm sự đồng thuận của lãnh đạo hai nước”.

Máy bay chiến đấu của Không quân Venezuela đã đánh chặn thành công một máy bay không xác định xâm nhập vào không phận của đất nước. Bộ Tư lệnh Không quân Venezuela đã công bố một bức ảnh về chiếc máy bay “trung lập” đã vi phạm không phận nước này. Được biết, máy bay đã cố gắng tránh các radar của hệ thống phòng không, tuy nhiên, nó vẫn bị phát hiện. Sau khi phi hành đoàn của chiếc máy bay từ chối các tín hiệu liên lạc và thay đổi hướng đi, “kẻ đột nhập” này đã bị loại bỏ.

Thanh Huyền