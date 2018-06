THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên trao trả 200 hài cốt binh lính Mỹ

Các quan chức Mỹ cho biết Triều Tiên đã giao lại các bộ hài cốt cho Bộ tư lệnh Liên Hiệp Quốc ở Hàn Quốc, sau đó bộ này sẽ chuyển hài cốt về căn cứ không quân Hickam của Mỹ ở Hawaii.“Chúng ta sẽ đưa các anh hùng đã ngã xuống về nhà” - ông Trump phát biểu trong buổi mittinh của phe ủng hộ ông tại Duluth, bang Minnesota (Mỹ). Thỏa thuận trao trả hài cốt binh sĩ đã được ông Trump và ông Kim Jong-un bàn bạc tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hôm 12-6 tại Singapore. Theo số liệu thống kê của quân đội Mỹ, hơn 36.500 binh lính Mỹ đã thiệt mạng trong chiến tranh liên Triều (1950-1953), trong đó có khoảng 7.700 người biệt tích.

Ngày 21/6, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ Michael McCaul cho biết nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tìm cách tấn công các máy bay trên toàn thế giới bằng cả vũ khí thông thường và vũ khí hóa học. Trong buổi đối thoại với Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristjen Nielsen, ông McCaul nói: "IS vẫn muốn bắn hạ cá máy bay. Đây là những thứ đáng giá nhất đối với chúng. IS không thích gì khác ngoài việc cho nổ tung một máy bay, có thể là trên đường từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến sân bay JFK (thành phố New York, Mỹ). Chúng ta biết là IS có nhiều kẻ chế tạo bom."

Tại cuộc họp thượng đỉnh nhóm Visegrad bốn nước Trung Âu bao gồm Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia tại thủ đô Budapest của Hungary ngày 21/6, Thủ tướng bốn nước đề nghị Liên minh châu Âu tăng cường bảo vệ biên giới để ngăn người nhập cư trái phép, đồng thời khẳng định sẽ không tham dự hội nghị tiểu thượng đỉnh về di cư tại Bỉ vào cuối tuần này. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội nghị, Thủ tướng nước chủ nhà Viktor Orban cho biết, các nhà lãnh đạo nhóm thúc giục Liên minh châu Âu tăng cường bảo vệ biên giới khối và sàng lọc người nhập cư bên ngoài khối. Theo ông, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người nhập cư vào châu Âu chưa có giải pháp và chia rẽ gia tăng giữa các thành viên, ưu tiên hàng đầu là phải đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân.

Một số fan bóng đá Anh gây phẫn nộ khắp thế giới sau khi hát và thực hiện kiểu chào Đức quốc xã trong một quán rượu tại Volgograd. Trong một video lan truyền trên mạng xã hội hôm 19-6, những người này đã hát vang bài hát phân biệt chủng tộc trong quán Galereya Pub, trước trận đội tuyển Anh đánh bại Tunisia 2-1. Ba người đàn ông trong đoạn clip thực hiện kiểu chào Đức quốc xã trong khi ca vang bài hát chống Do Thái. Sự cố này đe dọa, gây ra sự căng thẳng giữa các quốc gia tham dự World Cup, nơi luôn tràn ngập và biểu thị của tình thân thiện. Theo luật hình sự của Nga, hình phạt cho những kích động thù hận, chủng tộc hoặc tôn giáo… có thể đối mặt với bản án năm năm tù.

Sáng nay (22-6), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về nỗ lực phi hạt nhân hóa của bán đảo Triều Tiên. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc đến Nga kể từ năm 1999. Ông Moon Jae-in đã gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Năm (21-6) để trao đổi về việc ký kết một số hiệp định hợp tác kinh tế song phương. Cuộc gặp tiếp theo với ông Putin sẽ chủ yếu xoay quanh tình hình bán đảo Triều Tiên.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg vừa kêu gọi các nước thuộc liên minh này thắt chặt sự đoàn kết bất chấp những mối đe dọa mà Mỹ đang gây ra. Trong bài phát biểu chính thức ở London hôm thứ Năm (21-6), ông Stoltenberg thừa nhận rằng có sự khác biệt và bất đồng giữa Mỹ và các nước đồng minh. Tuy nhiên, những vấn đề như thế này NATO đã từng đối mặt và đều giải quyết được. Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở thủ đô Brussels (Bỉ) vào tháng 7 tới hứa hẹn nhiều kịch tính khi Mỹ đang căng thẳng thương mại với Đức và Canada. Ông Trump cũng đe dọa sẽ đối phó với những nước EU không chịu tăng chi tiêu quốc phòng.

Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Manuel Quevedo ngày 21/6 cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này chính là một vụ tấn công vào sự ổn định của thị trường dầu mỏ toàn cầu. Venezuela, một thành viên của OPEC, và công ty dầu khí quốc gia PDVSA đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng xuất khẩu do sụt giảm khai thác dầu thô, thiếu tiền mặt mua trang thiết bị và nhiều nhân công bỏ việc vì tình trạng siêu lạm phát và suy thoái nghiêm trọng. Phát biểu với các Bộ trưởng OPEC, ông Quevedo cũng nhấn mạnh rằng: "Tình hình Venezuela không thể bị bỏ qua bởi bất kỳ nước nào trong số các bạn cũng có thể rơi vào trường hợp tương tự".

Ngày 21-6, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ duy trì các quan hệ bình thường với Iran. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các công ty của nhiều quốc gia đang lũ lượt rút khỏi thị trường Iran để tránh các biện pháp cấm vận của Mỹ sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran hồi tháng 5 (JCPOA), đồng thời tuyên bố sẽ áp đặt lại các biện pháp trừng phạt hà khắc đối với Tehran.

Ngày 21-6, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond đã trình bày chiến lược tìm kiếm những đối tác tài chính toàn cầu mới sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (EU), Brexit, vào tháng 3-2019. Theo đó, những thỏa thuận đầu tiên thời hậu Brexit của Anh sẽ nhắm đến các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Australia. Bộ trưởng Hammond công bố kế hoạch này nhằm khẳng định vị thế của Anh trên lĩnh vực tài chính toàn cầu và là cửa ngõ quan trọng dẫn tới các thị trường lớn trên thế giới.

Ngày 21/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Triều Tiên đang phá hủy bốn bãi thử lớn của nước này và “tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn đã bắt đầu.” Phát biểu trong một phiên họp nội các tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh: “Triều Tiên đã dừng việc vận chuyển tên lửa, trong đó có các tên lửa đạn đạo. Họ đang phá hủy các bãi thử động cơ. Họ đang cho chúng nổ tung... Họ đã phá hủy một trong những bãi thử lớn của họ, thực tế là 4 bãi thử lớn. Điều quan trọng là đây sẽ trở thành (một tiến trình) phi hạt nhân hóa hoàn toàn và nó đã bắt đầu diễn ra.”

Đinh Thanh Huyền

Tổng hợp