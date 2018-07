THẾ GIỚI 24H: Trump khẳng định Nga có can thiệp vào bầu cử Mỹ

Phát biểu với báo chí tại Nhà Trắng ngày 17/7, ông Trump tuyên bố, ông hoàn toàn tin tưởng các cơ quan tình báo Mỹ và nhất trí với kết luận, Nga đã can thiệp vào bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng có thể các nước khác cũng can dự và sự can thiệp của Nga không ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử. Ông cũng cho biết, ông đã nói nhầm khi tuyên bố “tôi không thấy lý do gì để nghi ngờ Nga đã can thiệp” và câu ông định nói là “tôi không thấy lý do gì mà lại không phải là Nga đã can thiệp”. Lãnh đạo phe đa số tại thượng viện Mitch McConnel phát biểu với báo giới rằng, Nga không phải là bạn của Mỹ, đồng thời cảnh báo Nga sẽ tiếp tục can thiệp các cuộc bầu cử ở Mỹ, cụ thể là cuộc bầu cử tháng 11 tới.

Chính quyền Israel ngày 17/7 tăng cường lệnh phong tỏa đối với Dải Gaza, nhằm đáp trả các vụ thả diều và bóng gây cháy từ vùng lãnh thổ Palestine này sang Israel, gây thiệt hại cho lĩnh vực nông nghiệp và làm gia tăng nguy cơ các đám cháy lớn. Bộ Quốc phòng Israel ngày 17/7 đã ngừng hoạt động cung cấp nhiên liệu và khí ga qua Kerem Shalom, cửa khẩu hàng hóa duy nhất giữa Israel và Dải Gaza. Một cửa khẩu hàng hóa khác của Gaza, nhưng là với Ai Cập, cũng bị đóng cửa sáng nay, song chính quyền Ai Cập vẫn chưa xác nhận. Trên thực tế từ nhiều năm nay, cửa khẩu này cũng đã nhiều lần bị đóng.

Tờ Philstar hôm qua đưa tin chính quyền Tổng thống Philippines Duterte đang hành động “nhanh chóng” nhưng “âm thầm” đối với tất cả động thái vi phạm chủ quyền của Philippines do Trung Quốc (TQ) gây ra. Phát ngôn viên Tổng thống Philippines Harry Roque khẳng định lại chính quyền nước này không từ bỏ dù chỉ một tấc đất chủ quyền. “Chính quyền Tổng thống Duterte không phải đang chịu trận. Bất cứ lúc nào TQ làm điều gì đó vi phạm chủ quyền, chúng tôi đều phản đối nhưng một cách âm thầm” - ông Roque nói với đài phát thanh dzRH.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, ngày 16-7, cho biết Mỹ đã kiện một số đối tác thương mại lớn lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) liên quan tới những biện pháp đáp trả của những quốc gia này với các mức thuế mà Washington áp đặt với các hàng hóa và kim loại nhập khẩu. Nhà Trắng lập luận rằng xét trong bối cảnh thâm hụt thương mại giữa Mỹ và các quốc gia này rất lớn thì việc Washington áp thuế là công bằng. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 16-7 cũng đã đệ đơn kiện Mỹ lên Tòa án Công lý quốc tế của Liên hiệp quốc (ICJ) liên quan tới các biện pháp trừng phạt mới chống Iran. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ tuyên bố không thay đổi quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các công ty kinh doanh đang hoạt động tại Iran.

Với số phiếu 318/285, Hạ viện Anh đã thông qua dự luật về thuế quan với EU, dự luật này còn chờ Thượng viện thông qua trước khi trở thành luật. Đây là dự luật được cho là Anh nhượng bộ EU. Bộ trưởng Quốc phòng Guto Bebb đã từ chức sau khi bỏ phiếu chống lại dự luật này. Thủ tướng Anh Theresa May vẫn sẽ phải sửa đổi một số câu chữ trong thỏa thuận này để nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội. Anh và EU sẽ bắt đầu giai đoạn đàm phán thứ hai trong vài tháng tới. Trước nhiều đòi hỏi cho rằng nên tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai về Brexit, người phát ngôn của bà May cho biết sẽ không có cuộc trưng cầu dân ý thứ hai trong bất kỳ trường hợp nào và khẳng định giữ nguyên kế hoạch đàm phán Brexit hiện tại,

Giới chức Mỹ cho biết 2 máy bay chở ít nhất 250 hành khách đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế thành phố Kansas, bang Missouri của nước này. Người phát ngôn Sở Hàng không thành phố Kansas, ông Joe McBride, cho biết vụ hạ cánh khẩn cấp đầu tiên xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 16/7 (giờ địa phương) sau khi phi hành đoàn trên chuyến bay số 923 của hãng hàng không Delta Air Lines phát hiện rò rỉ nhiên liệu. Máy bay này chở 117 người từ sân bay Detroit Metropolitan tới Kansas. Một giờ sau đó, chuyến bay số hiệu 1097 của hãng hàng không Alaska Airlines cũng phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay thành phố Kansas do vấn đề về áp suất. Có 150 hành khách trên chuyến bay này. Cả 2 vụ hạ cánh khẩn cấp đều diễn ra an toàn, không có hành khách nào bị thương.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày 25/7 tới nhằm thảo luận về mối quan hệ thương mại đang xấu đi giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ. Một tuyên bố được Ủy ban châu Âu đưa ra ngày 17/7 nêu rõ: "Chủ tịch Juncker và Tổng thống Trump sẽ tập trung vào việc cải thiện thương mại xuyên Đại Tây Dương và thúc đẩy mối quan hệ đối tác kinh tế vững mạnh hơn."Căng thẳng thương mại giữa EU và Mỹ nổi lên sau khi Washington áp đặt thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thép và nhôm của EU từ đầu tháng Sáu, sau đó ngày càng gia tăng với việc Tổng thống Trump đe dọa áp thuế mặt hàng xe hơi của EU.

Trong báo cáo công bố ngày 17/7, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết từ đầu năm đến nay đã có hơn 18.000 người di cư tới Tây Ban Nha, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2017, trong đó riêng trong tháng 6 vừa qua ghi nhận gần 10.000 người. Trong khi đó, số người di cư đến Italy là 17.800 người, giảm đột biến so với 93.200 người trong nửa đầu năm ngoái. Số người di cư đến bờ biển Tây Ban Nha đang gia tăng và hiện nước này đã vượt qua Italy trở thành điểm đến hàng đầu của những người di cư vượt Địa Trung Hải.

Thủ tướng Áo đã từ chối đề nghị của TT Italia muốn các nước thành viên EU tham gia tiếp nhận 450 người di cư vượt biển vừa cập bến nước này. Trong bức thư gửi nhà lãnh đạo Italia, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz khẳng định, Áo không có kế hoạch tiếp nhận bất kỳ ai trong số 450 người di cư hiện đang cư ngụ tại cảng Xixily của Italia. Ông giải thích, kể từ khi cuộc khủng hoảng người di cư vào châu Âu nổ ra năm 2015, Áo đã chấp nhận hơn 150.000 đơn xin tị nạn, biến nước này trở thành một trong những quốc gia thành viên Liên minh châu Âu có tỉ lệ đơn xin tị nạn trên số dân hiện có cao nhất trong khối.

Hạ Yến My

Tổng hợp