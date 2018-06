THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc trả đũa Mỹ bằng thuế 25%

Có 659 mặt hàng được nhắm đến, và Bắc Kinh nhấn vào những chỗ dễ tổn thương nhất. Nạn nhân đầu tiên là thịt bò và đậu nành. Thuế hải quan đánh vào các sản phẩm của Mỹ sẽ ở tầm mức tương đương, tức là áp thuế 25% lên số hàng có tổng giá trị 50 tỷ USD. Ngày 15/6, tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một danh sách các mặt hàng Trung Quốc bị áp thuế. Nhà Trắng nhắm đến 1.300 mặt hàng có tổng trị giá 50 tỷ USD. Ngay sau đó, Trung Quốc lập tức trả đũa bằng cách áp tỉ lệ thuế lên số hàng hóa Mỹ tương đương giá trị . Mỹ hiện đang nghiên cứu về các sản phẩm được hưởng lợi từ chương trình trợ giá «Made in China 2025». Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẵn sàng có những biện pháp trừng phạt mới, nếu Trung Quốc toan tính trả đũa. Washington đang cân nhắc thêm những sắc thuế mới đánh lên lượng hàng hóa Trung Quốc có tổng giá trị 100 tỷ USD.

Ít nhất 17 người thiệt mạng và 5 người bị thương sau khi có người kích hoạt hộp hơi cay ngay tại buổi tiệc trong một câu lạc bộ ở thủ đô Caracas của Venezuela vàongày 16.6. Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Nestor Reverol cho hay buổi tiệc trong câu lạc bộ Los Cotorros ở khu vực El Paraiso đang diễn ra thì một số thanh niên bắt đầu cãi vã, dẫn đến ẩu đả. Bất ngờ có người kích hoạt hơi cay và hơn 500 người đang dự tiệc hoảng sợ, bỏ chạy, dẫn tới giẫm đạp lên nhau. Phần lớn nạn nhân chết ngạt, trong số đó có 8 người chưa tới 18 tuổi. Giới chức đã bắt giữ 7 người và đang điều tra nguyên nhân vụ việc

Ngày 16/6, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, cảnh sát nước này đã bắt giữ 30 công dân nước ngoài bị nghi ngờ có liên quan tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hãng thông tấn nhà nước Anadolu cho biết, các đối tượng này bị cáo buộc lập kế hoạch tấn công khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ và bị bắt giữ trong một đợt truy quét lớn tại 7 quận của thành phố Istanbul trong ngày 16/6. Nhiều tài liệu liên quan đến các đối tượng này cũng đã bị thu giữ. Vụ bắt giữ mới nhất này diễn ra trong bối cảnh IS đã mất gần hết các vùng lãnh thổ chiếm đóng tại Iraq và Syria. Đây cũng là thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ muốn tăng cường an ninh “tốt nhất” để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 24/6 tới.

Ngày 16/6, một vụ xe taxi lao vào đám đông đã xảy ra tại trung tâm thủ đô Moskva của Nga làm 8 người bị thương. Cảnh sát Nga cho biết người tài xế lái taxi, nhiều khả năng đã bị mất kiểm soát chiếc xe. Theo cảnh sát và các nhân chứng, có 8 người cần chăm sóc y tế. Sau khi xảy ra vụ việc, người tài xế tìm cách chạy trốn, song bị cảnh sát bắt giữ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy người này có giấy phép lái xe do Kyrgyzstan cấp. Trong khi đó, nhà chức trách Moskva cho biết, không có ai thiệt mạng trong vụ việc này.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vừa đề xuất thành lập một quỹ quốc tế để vận động kinh phí tài trợ cho Triều Tiên thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bắt đầu thảo luận với phía Triều Tiên về việc thực thi Tuyên bố chung giữa hai nước. Trong số các nội dung chính trong Tuyên bố chung Mỹ- Triều Tiên, đến ngày 15/6, Triều Tiên đã bắt đầu trao trả hài cốt các lính Mỹ mất tích trong chiến tranh. Chi phí để thực hiện cam kết này khá lớn, ước tính khoảng hơn 20 tỷ USD. Trước thực tế này, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho rằng nên thành lập một quỹ quốc tế để hỗ trợ tài chính cho hoạt động phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 15.06,2018 những sĩ quan điều tra của Trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan Nga bắt giữ một công dân Syria ở miền đông Moscow. Công dân gốc Syria bị tình nghi tham gia chiến đấu trong hàng ngũ các nhóm Hồi giáo cực đoan và khủng bố chống chính quyền Damascus. Người này đã từng đứng trong đội ngũ của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Syria, tiến hành các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa khủng bố và hỗ trợ các nhóm vũ trang bất hợp pháp trên lãnh thổ Syria.

Bộ Ngoại giao Mỹ khuyên công dân cân nhắc lại việc đến Nga trong dịp World Cup trong bối cảnh nguy cơ "khủng bố và quấy rối" gia tăng. Khuyến cáo du lịch cấp 3 không nói rõ mối đe dọa khủng bố cụ thể nhưng cảnh báo người Mỹ cảnh giác ở nơi công cộng, nơi tụ tập đông người, theo AP. "Dù an ninh dành cho World Cup sẽ được bố trí dày đặc, những tên khủng bố có thể tìm cách tấn công những địa điểm tổ chức sự kiện như sân vận động, khu vực xem Fan Fest, khu du lịch, điểm trung chuyển giao thông và các địa điểm công cộng khác", khuyến cáo viết. Mỹ cũng cảnh báo về tình trạng các nhân viên hành pháp Nga "quấy rối và moi tiền".

Ngày 16/6, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào phiến quân Taliban và các lực lượng an ninh Afghanistan tại miền Đông nước này, khiến hàng chục người thiệt mạng. Hãng tin Amaq của IS khẳng định, vụ tấn công nhằm vào một cuộc mít-tinh của các lực lượng Afghanistan ở thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, song không đề cập đến những chi tiết khác. Trước đó cùng ngày, giới chức Afghanistan cho biết, một chiếc xe gài bom đã sát hại ít nhất 26 người tại một địa điểm tập trung nhiều thành viên Taliban và các lực lượng vũ trang Afghanistan ở Jalalabad, trong bối cảnh hai bên kỷ niệm một lệnh ngừng bắn chưa từng có tiền lệ trên khắp nước này.

Ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe nhằm vào một buổi gặp mặt giữa các tay súng phiến quân Taliban và quân đội chính phủ quốc gia này trong kỳ lễ Eid Al Fitr của người Hồi giáo. Vụ tấn công xảy ra tại thành phố Nangarhar, miền Đông Afghanistan. Người phát ngôn của tỉnh trưởng Nangarhar ông Attaullah Khogyani cho biết, vụ tấn công gây ra con số thương vong “đáng sợ”, trong bối cảnh phiến quân Taliban và quân đội Chính phủ đạt được thỏa thuận ngừng bắn và cùng nhau ăn mừng trong dịp lễ Eid Al Fitr tại nhiều nơi trên khắp đất nước.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/6 đã bắt giữ 30 người nước ngoài tại thành phố Istanbul của nước này, do nghi ngờ họ có liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hãng thông tấn nhà nước Anadolu cho biết, những đối tượng trên, bị cho là âm mưu tiến hành các vụ tấn công khủng bố, đã bị bắt trong những vụ đột kích tại 7 quận của thành phố Istanbul. Nhà chức trách đã tịch thu nhiều tài liệu và dữ liệu trong chiến dịch này. Trong thời gian gần đây, hơn 300 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công đẫm máu, bị cho là do IS gây ra, tại Thổ Nhĩ Kỳ. IS đang chịu thất bại nặng nề tại 2 nước láng giềng của Thổ Nhĩ Kỳ là Syria và Iraq. Dự kiến, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội và Tổng thống vào ngày 24/6 tới.

Đinh Thanh Huyền

Tổng hợp