THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc triển khai tiêm kích trái phép tại Hoàng Sa

Các máy bay này được cho là mẫu J-11B, biến thể của Sukhoi Su-27 (NATO gọi là Flanker), có thể xem khá tương ứng với mẫu F-15 Eagle của Không quân Mỹ. Trước đó, một số hình ảnh của các máy bay trên đảo Phú Lâm xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 16/7 với độ phân giải thấp từ các vệ tinh thương mại. Hình ảnh độ phân giải cao hơn của Airbus cho thấy rõ hơn về thông tin trên, dù Trung Quốc chưa đưa ra xác nhận chính thức về hành động ngang ngược đó.

Hàn Quốc ngày 17/7 đã thu hồi giấy phép hoạt động của hai nhóm rải truyền đơn có nội dung chống Triều Tiên. Trong nhiều năm qua, dưới sự điều hành của những người đào tẩu khỏi Triều Tiên, các nhóm này đã sử dụng bóng bay để rải truyền đơn chống Triều Tiên, cùng với thực phẩm, thuốc men, tiền... Với mong muốn cải thiện quan hệ liên Triều, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhiều lần yêu cầu những người đào tẩu thoát khỏi Triều Tiên chấm dứt việc rải truyền đơn. Tuy nhiên, lời kêu gọi không được lắng nghe.

Hai tàu sân bay Mỹ vừa triển khai một đợt tập trận chung nữa trên biển Đông. Đây là lần thứ hai trong tháng này hai nhóm tàu thực hiện hoạt động phối hợp trên khu vực tranh chấp nóng bỏng. Hôm nay, hai nhóm tàu sân bay tấn công USS Ronald và USS Nimitz với tổng số hơn 12.000 thủy thủ cùng các tàu tuần dương và khu trục tiến hành đợt tập trận chung trên biển Đông, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ thông báo trên Twitter. Hai tàu sân bay với hơn 120 máy bay chiến đấu đã thực hiện các bài tập chiến thuật phòng không “để duy trì sự sẵn sàng và năng lực chiến đấu”, thông báo cho biết.

Cảnh sát Na Uy ngày 17/7 thông báo, một máy bay của hãng hàng không RyanAir đã hạ cánh an toàn xuống Na Uy sau khi nhận được đe dọa đánh bom lúc đang ở trên không. Viết trên mạng xã hội Twitter, cảnh sát Na Uy cho biết: "Tình hình vẫn chưa được giải quyết. Lực lượng của chúng tôi đang hiện diện dày đặc." Một số lượng lớn cảnh sát đã chờ máy bay hạ cánh tại sân bay Gardemoen, cách thủ đô Oslo khoảng 50 km về phía Đông Bắc.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 18/7, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 14.153.728 trường hợp, trong đó 597.945 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 8.410.961 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 67.146 ca mắc và 786 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 3.762.171 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 141.904 trường hợp.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện có 23 loại vaccine tiềm năng ngừa Covid-19 đang thử nghiệm trên người trên thế giới; trong đó mới chỉ có 3 loại vaccine đang trong quá trình thử nghiệm ở giai đoạn cuối cùng, trên quy mô lớn. Trong khi thế giới đang bước vào giai đoạn bùng phát thứ 2 của dịch Covid-19, với số ca tăng vọt trở lại ở nhiều nước, nhiều khu vực, thì đường đua phát triển vaccine giữa các nước, các công ty lại trở nên gấp rút hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz ngày 17/7 đã thảo luận với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu về các vấn đề chiến lược liên quan tới Trung Đông, cũng như tầm quan trọng của việc giữ vững ổn định tại khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã bày tỏ sự cảm kích đối với Nga vì sự thấu hiểu các vấn đề an ninh của Israel, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của Israel "nhằm đối phó với những nỗ lực của Iran để hiện diện quân sự tại Syria," cũng như ngăn Tehran "thúc đẩy tham vọng hạt nhân."

Ngày 17/7, nhiều khu vực rộng lớn tại miền Trung và miền Đông Trung Quốc phải hứng chịu các trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc và các tỉnh An Huy, Giang Tây, Chiết Giang đã ban bố cảnh báo đỏ do mưa lớn khiến mực nước các sông hồ tràn bờ. Chính quyền Vũ Hán khuyến cáo cư dân thành phố cần đề phòng thận trọng do mực nước dâng nhanh đã tiệm cận mức báo động.



Thanh Huyền