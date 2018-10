THẾ GIỚI 24H: Ukraine đóng cửa không phận trên Biển Đen để thử tên lửa

Hãng thông tấn Ukrainskiye Novosti dẫn lời ông Strutinskiy nêu rõ: "Các vụ thử tên lửa và hệ thống phòng không sẽ bắt đầu ở khu vực Kherson vào ngày 1/11." Không phận trên Biển Đen sẽ đóng cửa đến ngaỳ 4/11.

Cảnh sát Bavarian đã bắt giữ năm người đàn ông, từ 20 đến 25 tuổi, những người bị nghi ngờ cưỡng hiếp một nữ sinh 15 tuổi ở Munich. Một nghi phạm khác đang bị truy nã vì tình nghi liên quan đến vụ việc này. Theo báo cáo, họ là những người Afghanistan xin tị nạn tại Đức. Vụ việc được cho là đã xảy ra vào cuối tháng 9.

Ngày 31/10, chính phủ Thụy Sĩ đã quyết định ngừng chuyển giao gói linh kiện vũ khí cho Saudi Arabia sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại Lãnh sự quán của Saudi Arabia ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Người Phát ngôn Bộ Kinh tế Thụy Sĩ Fabian Maienfisch cho biết, đây chỉ là một biện pháp tạm thời được đưa ra sau vụ sát hại ông Khashoggi.

Ngày 31/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã lên tiếng ủng hộ thỏa thuận an ninh mới đây giữa hai miền Triều Tiên, nhằm giảm căng thẳng và tránh những vụ đụng độ không mong muốn. Bộ trưởng Mattis đưa ra sự ủng hộ trên trong một buổi họp báo với người đồng cấp Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo, diễn ra sau Hội nghị tham vấn an ninh Hàn - Mỹ (SCM) lần thứ 50 tại Lầu Năm Góc. Đây là lần đầu tiên một quan chức hàng đầu của Mỹ công khai ủng hộ thỏa thuận nói trên.

Ngày 31/10, Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin, nước này đã triệu Đại sứ Đan Mạch tại Tehran, ông Danny Annan liên quan đến những cáo buộc của Copenhagen về một âm mưu ám sát một nhà hoạt động đối lập tại Đan Mạch. Theo đó, Iran đã bày tỏ sự "phản đối mạnh mẽ" với Đại sứ Danny Annan về cái gọi là những hành động "vội vàng, thiếu cân nhắc và mang tính chính trị" trong vụ việc này.

Trong tuyên bố vào chiều ngày 31/10, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn cho biết đã phá hủy một xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc giao tranh ở miền bắc Syria. “Trong khi các binh sĩ của chúng tôi tiến hành chiến dịch tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, một xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công vào vị trí của chúng tôi ở khu vực biên giới. Hành động này đã vi phạm các quy định quân sự giữa các bên”, hãng tin AMN dẫn tuyên bố của SDF.

Nhà Trắng dự kiến sẽ thông báo chi tiết chính sách của Tổng thống Donald Trump đối với Cuba và Venezuela ngày 1/11. Các chính sách này sẽ do Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton thông báo trong chuyến đi tới Miami nơi có đông cộng đồng người Cuba và Venezuela sinh sống. Chuyến đi của Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton diễn ra 1 ngày sau khi Tổng thống Trump vận động cử tri ở Florida để bầu cho các ứng cử viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6/11. Cựu Tổng thống Barack Obama cũng sẽ đi vận động cho các ứng cử viên Dân chủ tại Miami vào ngày 2/11.

Ngày 31/10, Hội đồng NATO-Nga (NRC) đã nhóm họp tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về một loạt các vấn đề. Phát biểu sau cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh này sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Nga về Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).

Thanh Huyền

Tổng hợp