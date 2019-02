THẾ GIỚI 24H: Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc xin rút lui

Thông báo của bà Nauert không đề cập những khó khăn mà gia đình bà Nauert phải chịu nhưng theo báo The Washington Post thì gia đình bà Nauert đang phải sống chia rẽ: chồng con bà vẫn ở New York trong khi bà làm việc ở thủ đô Washington D.C. Một nhân vật biết về vấn đề này nói với Reuters rằng bà Nauert rút khỏi đề cử vì gia đình bà có thuê một người giúp việc là người nước ngoài đến Mỹ hợp pháp nhưng lại không có visa làm việc phù hợp. Bà Nauert chưa bình luận về việc này.

Ngày 17/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin khẳng định sẽ không có lệnh ngừng bắn nào giữa Chính phủ Syria và những kẻ khủng bố hoạt động tại tỉnh Idlib của nước này, đồng thời cho biết những phần tử này vẫn là mục tiêu của các cuộc không kích. Phát biểu tại Munich, ông Vershinin nói: "Sẽ không có lệnh ngừng bắn nào giữa Chính phủ Syria hoặc những người ủng hộ Chính phủ Syria với khủng bố. Chúng là một mối đe dọa chung với mọi người."

Ngày 17/2, Bộ Nội vụ Đức cho biết Berlin có thể tiếp nhận lại các tay súng tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị bắt giữ ở Syria nếu những đối tượng này được quyền tiếp cận lãnh sự. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức khẳng định về nguyên tắc, mọi công dân Đức và những người bị tình nghi tham gia chiến đấu cho tổ chức IS đều có quyền quay trở về nước, song với điều kiện lãnh sự quán Đức được quyền tiếp cận những đối tượng này.

Truyền thông khu vực ngày 17/2 dẫn lời một tướng lĩnh cấp cao của quân đội Mỹ cho biết quốc gia này sẽ ngừng hỗ trợ quân sự cho Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nếu lực lượng này hợp tác với chính quyền Tổng thống Syria hoặc Nga. Mỹ sẽ tiếp tục công tác huấn luyện và vũ trang cho SDF đến khi nào lực lượng này còn là đối tác của Washington. Một khi mối quan hệ đó trở nên xấu đi sau khi lực lượng này “bắt tay” với chính quyền Syria hoặc Nga, thì Mỹ sẽ không còn hợp tác với họ.

Thái tử Ả rập Xê-út Mohammed bin Salman ngày 17/2 đã tới Pakistan, khởi động chuyến thăm châu Á nhằm tìm kiếm những hợp đồng hấp dẫn cũng như thắt chắt quan hệ với các nước. ông Mohammed bin Salman sẽ thăm Pakistan tới ngày 18/2 trước khi tới Ấn Độ. Tại đây, ông dự kiến có các cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Bộ trưởng dầu mỏ Dharmendra Pradhan. Thái tử Ả rập Xê-út dự kiến sẽ kết thúc chuyến công du châu Á bằng chuyến thăm tới Ấn Độ trong 2 ngày 21 và 22/2.

Ngày 17/2 đưa tin Afghanistan đã bày tỏ quan ngại và đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc can thiệp cuộc gặp giữa Pakistan với lực lượng Taliban vì cho rằng điều này không chỉ làm suy yếu các nỗ lực hòa bình mà còn vi phạm chủ quyền quốc gia của Afghanistan và Nghị quyết 1988 của Hội đồng Bảo an. Động thái của Afghanistan diễn ra sau khi Pakistan mời Taliban hội đàm với Thủ tướng nước này Imran Khan.

Việc nhiều chính trị gia trong đảng cầm quyền Pakatan Harapan của Malaysia bị cáo buộc sử dụng bằng đại học giả đang gây xôn xao trên mạng xã hội trong những ngày gần đây, khiến chính quyền phải đối diện với những câu hỏi về sự trung thực và trách nhiệm giải trình. Ít nhất 6 chính trị gia dính vào bê bối này. Tất cả các quan chức này đều phủ nhận đã cố tình mập mờ chuyện bằng cấp để lừa cử tri. (XEM CHI TIẾT…)

Trung Quốc đã từ chối lời đề nghị của Thủ tướng Đức Angela Merkel về việc Bắc Kinh tham gia một hiệp ước kiểm soát vũ khí có từ thời Chiến tranh lạnh, nói rằng việc này sẽ đặt ra những hạn chế không công bằng đối với quân đội Trung Quốc. Trung Quốc nói tham vọng của họ là hiện đại hóa quân đội từ nay tới năm 2035, cải thiện năng lực không quân và đẩy mạnh các công nghệ mới như các tên lửa hành trình tốc độ cao và trí tuệ nhân tạo. (XEM CHI TIẾT…)

Iran ngày 17/2 đã công bố tàu ngầm mới có thể phóng tên lửa hành trình do nước này tự chế tạo. Được đặt tên là Fateh (trong tiếng Farsi có nghĩa là Kẻ chinh phục), hãng tin Fars của Iran cho biết, tàu ngầm mới của nước này là chiếc đầu tiên trong dòng tàu ngầm hạng bán nặng ở giữa các tàu Ghadir hạng nhẹ và tàu ngầm hạng nặng Kilo mà nước này đang sở hữu.

