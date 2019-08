THẾ GIỚI 24H: Xả súng kinh hoàng tại Mỹ, hàng chục người thương vong

Quảng cáo

Theo chính quyền địa phương, cảnh xác đã xác định được một số nghi phạm, và kẻ xả súng sử dụng súng trường để gây án. Ngoài ra theo hãng tin AP, một nghi phạm là Patrick Crusius (21 tuổi) đã bị bắt. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo trên trên Twitter rằng ông cảm thấy “rất tệ” đồng thời cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ điều tra và khắc phục hậu quả.

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ hai người bị tình nghi thực hiện các vụ đánh bom tại nhiều địa điểm quan trọng ở thủ đô Bangkok vào ngày 2/8. Hai nghi phạm bị bắt có liên quan tới khu vực có đông người Hồi giáo sinh sống ở biên giới phía Nam Thái Lan, giáp Malaysia, nơi chứng kiến phong trào nổi dậy trong suốt 15 năm qua.

Máy bay trinh sát điện tử tầm xa Lockheed EP-3E Orion Aries II của Hải quân Mỹ đã tiến hành do thám khu vực ngoài khơi bờ biển Crimea. Chiếc máy bay có số hiệu khu vực 156511 cất cánh từ thao trường Suda Bay ở Hy Lạp vào lúc 11 giờ 15 (15 giờ 15 giờ Hà Nội) đã tiến hành chuyến bay do thám ngoài khơi bờ Biển Đen của Nga.

Ngày 3/8, Mỹ và lực lượng Taliban ở Afghanistan đã nối lại các cuộc đàm phán quan trọng tại Doha về một thỏa thuận sẽ mở đường cho việc rút quân đội của Washington khỏi Afghanistan sau 18 năm can thiệp. Đây là vòng đàm phán thứ 8 tại Doha giữa quân nổi dậy Afghanistan và Mỹ, đại diện là đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad. Washington đang nỗ lực để giành được thỏa thuận chính trị với Taliban trước cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan dự kiến vào ngày 28/9 tới.

Ngày 3/8, Ngoại trưởng Malaysia Datuk Saifuddin Abdullah cho biết, các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bày tỏ lo ngại về căng thẳng leo thang thang do sự hiện diện của các tàu chiến ở Biển Đông. Ông Saifuddin nói: "Chúng ta nên giảm bớt sự hiện diện của các tàu chiến ở vùng biển tranh chấp này để đảm bảo hòa bình và ổn định, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông. Đây là hành lang tự do, nhưng khi có quá nhiều (tàu chiến), chúng tôi thấy lo ngại".

Ngày 3/8, Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc Samuel Moncada đã đưa ra lời cáo buộc trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc Chính phủ Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào nền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này. Nhà ngoại giao Venezuela nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ có mục đích tước đoạt của cải và tài nguyên của Venezuela với tổng trị giá ước tính vượt mức 30 tỷ USD, số tiền vốn đóng vai trò thiết yếu cho việc thỏa mãn các nhu cầu của nhân dân Venezuela, và các biện pháp này đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Báo The New Yorker của Mỹ ngày 2/8 cho biết Tổng thống Donald Trump đã mời Ngoại trưởng Iran tới Nhà Trắng hồi tháng trước giữa lúc quan hệ giữa hai nước đang leo thang căng thẳng. Tin cho biết lời mời này được Thượng nghị sỹ Rand Paul chuyển cho phía Iran với sự đồng ý của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, lời mời này hiện đã bị từ chối. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết việc quyết định nhận lời hay không là từ phía Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/8 đã bảo vệ chính sách thương mại cứng rắn đối với Trung Quốc, cho rằng các loại thuế mà ông áp đặt đang mang lại hàng tỷ USD cho nước Mỹ. Viết trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump nêu rõ: "Mọi việc đều đang diễn ra rất tốt đẹp với Trung Quốc. Họ đang trả chúng ta hàng chục tỷ USD, việc này khả thi nhờ sự mất giá đồng tiền của họ cũng như việc bơm một lượng lớn tiền mặt để duy trì hệ thống của họ."

Cảnh sát Nga đã bắt giữ gần 700 người tại thủ đô Moscow vào hôm qua (3.8) trong một cuộc biểu tình nhằm yêu cầu bầu cử tự do dù trước đó các nhà chức trách đã cảnh báo điều này là bất hợp pháp. Những nhà hoạt động phe đối Lập Nga mô tả đây một cuộc tuần hành ôn hòa nhằm để phản đối việc chính quyền thủ đô Moscow không cho phe đối lập đăng ký ứng cử hội đồng thành phố vào tháng tới.

