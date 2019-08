THẾ GIỚI: Triều Tiên 'không quan tâm' tới nới lỏng trừng phạt từ Mỹ

Quảng cáo

KCNA nhấn mạnh phía Mỹ nên hiểu rằng Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ mang vấn đề an ninh chiến lược quốc gia để "mặc cả". Với Triều Tiên, các biện pháp trừng phạt, gia tăng sức ép và nới lỏng từng phạt đều vô tác dụng và không thể khiến họ thay đổi.

Ngày 24/8, truyền thông Trung Đông dẫn nguồn tin từ người dân địa phương cho biết, liên quân các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã phát động nhiều cuộc oanh kích nhằm vào các doanh trại ở khu vực phía Tây thủ đô Sanaa của Yemen. Các cuộc không kích này chủ yếu nhằm vào các doanh trại do lực lượng phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shi’ite, vốn được Iran hậu thuẫn, kiểm soát ở vùng núi Attan nằm ở phiá Tây Sanaa.

Ngày 24/8, cảnh sát chống bạo động Pháp đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để trấn áp những người biểu tình phản đối chủ nghĩa tư bản tại thành phố Bayonne, gần khu nghỉ dưỡng Biarritz, nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các đồng minh G7 nhóm họp trong ba ngày. Trước đó, hàng nghìn nhà hoạt động chống toàn cầu hóa, những người đòi ly khai xứ Basque và người biểu tình "Áo vàng" đã tuần thành hòa bình trên khắp biên giới của Pháp với Tây Ban Nha yêu cầu hội nghị thượng đỉnh G7 phải hành động.

Ngày 24/8, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã gọi toàn quốc đoàn kết và coi đây là yêu tố then chốt để chống lại sức ép từ những lệnh trừng phạt từ Washington. Truyền hình nhà nước Iran dẫn phát biểu của ông Rouhani tại sự kiện kỷ niệm "Tuần Chính phủ" diễn ra ở Tehran, nêu rõ: “Không nghi ngờ rằng chúng ta sẽ vượt giai đoạn lịch sử này bằng sự đoàn kết giữa chính phủ và nhân dân."

Ngày 25/8, Triều Tiên thông báo, dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nước này đã thử nghiệm thành công một hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng “cực lớn” trong vụ phóng thử trước đó một ngày. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đánh giá cao mẫu vũ khí mới cũng như nỗ lực của các nhà khoa học Triều Tiên trong quá trình nghiên cứu, thiết kế và hoàn thiện mẫu vũ khí này.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/8 đã bắt đầu chiến dịch tấn công vào phía bắc Iraq để truy kích các thành viên của nhóm PKK bị nước này coi là khủng bố. Mục tiêu là bảo đảm an ninh biên giới, loại bỏ khủng bố và nơi ẩn náu của chúng”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Ankara gọi đảng Công nhân người Kurd (PKK) là nhóm khủng bố.

Ngày 24/8, đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng cảnh sát chống bạo động và người biểu tình tại khu Quán Đường, phía đông bán đảo Cửu Long ở Hồng Kông. Hơn 1.000 người đã tham gia cuộc biểu tình nhằm yêu cầu hủy bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ gây tranh cãi cũng như đòi chính quyền giải thích thêm về kế hoạch lắp đặt các “cột đèn đường thông minh có kèm camera” trong khu vực.

Ngày 24/8, truyền thông Trung Đông đưa tin, các lực lượng an ninh Iraq cùng ngày đã phát động giai đoạn bốn cuộc tấn công lớn nhằm truy lùng tàn quân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở vùng sa mạc thuộc tỉnh Anbar, miền Tây Iraq. Các lực lượng chính phủ nước này đã bắt đầu triển khai cuộc tấn công mang tên "Victory Will" (Ý chí thắng lợi) từ sáng sớm cùng ngày nhằm truy quét các tay súng tàn quân IS ở vùng sa mạc thuộc tỉnh Anbar và một số khu vực khác cũng thuộc tỉnh này.

Hải quân Anh thông báo triển khai thêm tàu khu trục HMS Defender đến vùng Vịnh nhằm củng cố lực lượng bảo vệ tự do hàng hải. Theo hải quân Anh, tàu khu trục lớp Daring (Type 45) HMS Defender đang trên đường đến vùng Vịnh để hỗ trợ cho việc bảo vệ tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz "trước mối đe dọa từ Iran".

Ngày 24/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phác thảo các chi tiết về một kế hoạch của Paris nhằm xoa dịu căng thẳng với Iran với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Pháp đã xây dựng kế hoạch này trong vài tuần và mục tiêu chung của Pháp cùng với Mỹ là ngăn chặn Iran vũ trang hạt nhân. Kế hoạch của Pháp sẽ cho phép Iran xuất khẩu dầu trong một khoảng thời gian giới hạn. Đổi lại, Iran sẽ phải thực thi đầy đủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015, giảm thiểu căng thẳng tại Vùng Vịnh và chấp nhận đàm phán.

