THẾ GIỚI: Triều Tiên phóng tên lửa lần thứ 7 trong tháng

Đây là vụ phóng thứ 7 trong chưa đầy 1 tháng của Triều Tiên. Thông báo của JCS cho biết vụ phóng được tiến hành vào sáng ngày 24/8 từ tỉnh Nam Hamgyong. JCS khẳng định đang theo dõi tình hình để đề phòng các vụ phóng khác và duy trì trạng thái sẵn sàng của các lực lượng. Nhật Bản yêu cầu tàu thuyền tìm nơi trú ẩn an toàn để tránh mảnh vỡ tên lửa.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 23/8 cho biết, có thể huy động quân đội để dập các đám cháy rừng Amazon. Động thái này diễn ra sau khi nhiều nước lên án chính phủ Brazil không có các hành động cứng rắn để dập tắt các đám cháy rừng Amazon đang diễn ra.

Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa bị một số người cho là có hành động thiếu tôn trọng khi gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại điện Elysee tại Paris. Ông Johnson có cuộc gặp với Tổng thống Macron ngày 22/8, trong chuyến công du của ông đến một số thủ đô của châu Âu để thúc đẩy một thỏa thuận Brexit mới. (XEM CHI TIẾT…)

Mỹ ngày 23/8, điều một tàu hải quân qua Eo biển Đài Loan (Trung Quốc) – nơi vốn được coi là điểm nóng trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh với Washington. Quân đội Mỹ gần đây đã gia tăng tần suất các hoạt động hàng hải qua Eo biển Đài Loan, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Đây là eo biển rộng 180km, phân cách đảo Đài Loan và Trung Quốc đại lục. (XEM CHI TIẾT...)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/08 tuyên bố sẽ tăng thuế đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Đây là biện pháp đáp trả của Mỹ đối với việc Trung Quốc thông báo áp thuế 5% và 10% đối với 75 tỷ USD hàng hóa của Mỹ. Mức thuế hiện tại đối với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ tăng từ 25% lên 30% kể từ ngày 1/10. Mức thuế đối với 300 tỷ USD có hiệu lực từ 1/9 sẽ tăng từ 10% lên 15%.



Đáp trả thông báo trước đó của chính phủ Mỹ về việc áp mức thuế 10% đối với khoảng 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, chiều ngày 23/8, Trung Quốc đã công bố biện pháp trả đũa. Ủy ban thuế quan của Quốc Vụ viện Trung Quốc đã đưa ra thông báo sẽ áp dụng đánh thuế đối với hàng hóa Mỹ trị giá khoảng 75 tỷ đô la.

Ngày 23/8, phát biểu tại cuộc họp với Hội đồng An ninh Liên bang Nga về việc Mỹ vừa thử tên lửa trước đó vài ngày, Tổng thống Putin đã tuyên bố: Nga chưa bao giờ muốn, không muốn và sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang, nhưng an ninh cho người dân và đất nước phải được đảm bảo. Tại cuộc họp với Hội đồng An ninh LB Nga, Tổng thống V.Putin tuyên bố, ngày 18/8, Mỹ đã phóng thử tên lửa hành trình trên mặt đất, mà theo quân đội Mỹ, đã bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 500 km.

Ngày 23/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, thảo luận về quan hệ song phương và những diễn biến tại Syria và Libya. Tại cuộc điện đàm, ông Erdogan cho rằng Chính phủ Syria đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và các cuộc tấn công gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn tại Idlib, làm tổn hại đến những nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận cho cuộc khủng hoảng Syria cũng như trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Ankara.

Thanh Huyền