Thế hệ máy bay mới của Nga làm 'mù mắt' đối phương

Mô hình đầu tiên là một chiếc máy bay lão hóa từ thời Xô Viết được nâng cấp nhiều lần để theo kịp với những tiến bộ trong công nghệ.



Dmitry Safonov, cựu phân tích viên quân sự của tờ báo Izvestia, cho biết:“Trong chiến tranh hiện đại, hầu hết vũ khí đều tương tác với điều hướng vệ tinh. Trước hết, vệ tinh cung cấp hình ảnh từ chiến trường đến tiền đồn, tín hiệu vệ tinh cũng cung cấp định vị GPS cho máy bay, và quan trọng nhất là dẫn tên lửa đến mục tiêu.

Các loại vũ khí chính xác sẽ có tầm quan trọng quyết định trong các cuộc xung đột hiện đại. Trong những năm tới sức mạnh hủy diệt của các loại vũ khí sẽ tương đương với vũ khí hạt nhân. Vì vậy, vấn đề then chốt ở đây là không cho đối phương có tiềm năng đối phó với những loại vũ khí như thế.”



Thân máy bay và hình thức tổng thể của chiếc máy bay mới hiện đang được thiết kế lại, và theo các chuyên gia, phiên bản này sẽ lớn hơn đáng kể so với mô hình trước đó.



“Các hệ thống điện tử có thể can thiệp hoặc 'tắt' các tín hiệu vệ tinh đòi hỏi nhiều năng lượng và nguồn phát điện. Vì vậy, máy bay mới đòi hỏi rất nhiều khoảng không trong khoang với một thân máy bay phù hợp, các hệ thống trang thiết bị mới mới có thể sẽ được thiết kế trên nền tảng máy bay vận tải quân sự IL-276,” Viktor Murahosky, Tổng biên tập của tạp chí Arsenal Otechestva cho biết.



IL-276 là máy bay vận tải trung bình, có khả năng chở tới 12 tấn hàng hóa trong tầm bay 2.700 km với tốc độ 870 km/h. Mỗi chiếc máy bay có giá khoảng 40 triệu USD.

H.K

Russia Beyond