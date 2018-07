Thợ lặn lần đầu tiết lộ lý do tìm thấy đội bóng nhí Thái Lan

Trả lời phỏng vấn BBC ngày 12/7, thợ lặn người Anh John Volanthen cho biết, họ đã tận dụng khả năng nhạy bén về nhận biết mùi để tìm các cầu thủ của đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang.

"Một số đơn vị truyền thông nói rằng, việc tìm thấy bọn trẻ chỉ là do may mắn, nhưng tôi muốn nói rằng không hẳn thế", Volanthen nói nhằm bác bỏ thông tin trước đó nói rằng các thợ lặn chỉ may mắn tìm thấy đội bóng do hết dây ròng dọc theo hang và buộc phải trồi lên.

Thợ lặn này cho biết thêm: "Phương pháp của chúng tôi trong tình huống này là chúng tôi sẽ bơi dọc theo lối đi dưới nước trong hang, bất cứ khi nào có không gian ở phía trên chúng tôi sẽ trồi lên, hô lớn và ngửi mùi. Trong trường hợp này, chúng tôi đã ngửi thấy mùi cơ thể của bọn trẻ trước khi nhìn thấy hay nghe thấy chúng".

"Đoạn video (khoảnh khắc tìm thấy đội bóng) mà quý vị xem chỉ là một phần câu chuyện. Điều mà quý vị không thể thấy là lúc đó chúng tôi đã cởi bỏ hầu hết thiết bị sẵn sàng trồi lên và tìm bọn trẻ", Volanthen nói tiếp.

12 cầu thủ trong độ tuổi 11-16 và huấn luyện viên 25 tuổi mắc kẹt trong hang Tham Luang ngập nước từ ngày 23/6. Hai thợ lặn người Anh đã tìm thấy họ còn sống sót ở một mỏm đá cách cửa hang khoảng 4km vào tối 2/7.

Sau khi tìm thấy bọn trẻ, đội cứu hộ cần thêm hơn 5 ngày nữa trước khi bắt đầu các cuộc giải cứu từ ngày 8/7. Chiến dịch giải cứu 3 ngày đã giúp 13 thành viên đội bóng được đưa ra ngoài an toàn.

