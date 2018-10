Thời tiết xấu hoành hành, Venice chìm trong biển nước

Phóng viên TTXVN thường trú tại Italy cho biết hệ thống dịch vụ vận tải đường thủy ở Venice đã bị ngưng trệ do khoảng 75% diện tích khu vực trung tâm thành phố bị ngập tới 156 cm trong chiều 29/10. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2012. Chính quyền Venice đã phải ban bố tình trạng báo động đỏ về thời tiết, đồng thời ra lệnh sơ tán cư dân và du khách từ các khu vực ngập nước đến nơi an toàn.Hình ảnh Venice bị ngập nước đã trở nên khá quen thuộc trong thời gian gần đây. Venice hiện có một hệ thống giám sát khá phức tạp nhằm theo dõi triều cường và các dòng chảy ở trong thành phố. Năm 2003, Italy bắt đầu xây dựng một hệ thống đập chắn di động ở các cửa phá để bảo vệ thành phố với kinh phí dự kiến lên tới 5,5 tỷ euro. Tuy nhiên, đến nay, dự án này vẫn chưa được hoàn thành.Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã chỉ thị cho Cơ quan bảo hộ dân sự phải hỗ trợ chính quyền vùng Veneto, nơi có Venice, trong công tác cứu hộ, đối phó với thiên tai. Phó Thủ tướng Matteo Salvini cũng yêu cầu các cơ quan chức năng trong vòng 24 giờ phải tiến hành xem xét thực địa toàn bộ các khu vực có nguy cơ cao, từ vùng Liguria ở miền Bắc cho đến vùng Calabria ở miền Nam.Hầu hết các vùng ở Italy đều được đặt trong tình trạng báo động lũ lụt do tình trạng mưa lớn trong ngày 29/10. Các trường học trên khắp cả nước đã được lệnh đóng cửa. Những thông tin mới nhất cho biết hiện có tới 6 người bị thiệt mạng và 1 người mất tích ở Italy, chủ yếu là do bị cây đổ gây tai nạn.Tại thủ đô Rome, khoảng 15 người đã bị thương trong các trận dông lốc. Một số điểm du lịch nổi tiếng ở Rome và Naples đều được lệnh đóng cửa. Tình hình thời tiết xấu ở Italy dự kiến vẫn còn kéo dài sang ngày 30/10./.

