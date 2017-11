Thủ tướng Abe dự khai trương Không gian giao lưu văn hóa Việt - Nhật

Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản được tái hiện trên toàn bộ tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và khu vực xung quanh Chùa Cầu (đoạn đường, mặt sông từ ngã ba đường Bạch Đằng - Châu Thượng Văn). Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, cho biết tuy sự kiện khai trương “Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” không nằm trong chương trình của APEC nhưng vẫn rất quan trọng với thành phố. Ảnh: Trường Phong

Mô hình Chân Ân Thuyền, quà tặng của tỉnh Nagasaki, Nhật Bản cho thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trường Phong

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một nhân viên an ninh cho hay sau khi dự khai trương sự kiện văn hóa ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thủ tướng Nhật Bản Abe sẽ tới dùng bữa tại nhà hàng Sakura số 119-121 Nguyễn Thái Học (Hội An) lúc 19h30. Ảnh: Phạm Tuyên

Không gian giao lưu văn hóa Việt - Nhật sẽ là nơi diễn ra nhiều hoạt động thường xuyên như: Trưng bày mô hình Châu Ấn thuyền; tổ chức trưng bày tư liệu lịch sử, kết quả khảo cổ học về giao thương, về mối quan hệ của Phố Nhật ở Hội An thế kỷ 17; trình diễn, dịch vụ trà đạo, trà xanh Nhật Bản; trưng bày bonsai Nhật Bản và Việt Nam; trò chơi trẻ em Việt Nam và Nhật Bản; trò chơi gấp giấy origami; dạy chế biến ẩm thực Hội An và Nhật Bản; trình diễn hoạt cảnh “Trang phục Hội An - Ký ức thời gian” và giới thiệu trang phục Nhật Bản; trình diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam và Nhật Bản; lớp học hát dân ca Việt Nam; trình diễn, dịch vụ thư pháp Việt Nam và Nhật Bản; dịch vụ xe cổ - mặc trang phục Nhật Bản (yukata, kimono) và xe cổ - mặc trang phục Việt Nam (áo dài, bà ba, vạt hò…); thả hoa đăng Nhật Bản và Việt Nam trên sông Hoài; hướng dẫn tham quan tour “Dấu xưa Nhật Bản”; không gian đọc và tủ sách Nhật Bản; giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: Phạm Tuyên