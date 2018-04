Thủ tướng Anh họp nội các bàn về khả năng can thiệp quân sự Syria

Căng thẳng bao quanh Syria



Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Nga rằng Mỹ sẽ có hành động quân sự tại Syria và tuyên bố sẽ sử dụng tên lửa, đồng thời chỉ trích Moscow tiếp tay cho chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.



Đáp trả lại, Nga cảnh báo phương Tây không nên can thiệp quân sự tại Syria cũng như bác bỏ những lời cáo buộc về vụ việc sử dụng vũ khí hóa học. Lập trường này được Iran ủng hộ.



Diễn biến tại Downing Street



Bà May triệu tập các bộ trưởng tại cuộc họp nội các trên phố Downing nhằm thảo luận về động thái tiếp theo của nước Anh trước cuộc tấn công mà theo bà là “man rợ và không thể chấp nhận được.”



Theo BBC, bà May thậm chí đã sẵn sàng cho phép quân đội Anh gia nhập lực lượng của Mỹ mà không cần được Quốc hội chấp thuận. Phát ngôn viên của Downing Street từ chối không phát biểu về thông tin trên.



Trả lời các phóng viên vào ngày 11/4, bà May chia sẻ: "Cuộc tấn công vũ khí hóa học diễn ra ở Douma, Syria là một hành động gây sốc và man rợ" và "Tất cả các bằng chứng đều cho thấy chế độ Assad là thủ phạm."



Nguồn tin khác cho hay bà May đã điều động hạm đội hải quân của Anh di chuyển trong phạm vi tên lửa Syria hoạt động nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc tấn công.



Quá khứ lặp lại



Anh từ lâu đã bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào Syria từ căn cứ quân sự của mình ở đảo Síp nhưng chỉ nhắm vào các mục tiêu liên quan đến nhóm chiến binh Hồi giáo IS.



Vào năm 2013, Quốc hội Anh đã bỏ phiếu chống lại hành động quân sự nhằm trừng phạt chính quyền Assad trong sự bối rối của cựu Thủ tướng David Cameron. Chính hành động này đã ngăn cản chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Chu Nguyễn Hà Anh

Theo RT