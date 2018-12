Thủ tướng Campuchia kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Hun Sen đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; gặp gỡ Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia. Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Sen đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia có quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp, kề vai sát cánh cùng đấu tranh cho độc lập dân tộc. Mối quan hệ này là tài sản chung quý giá của hai dân tộc, được xây đắp bằng cả hy sinh, xương máu của các thế hệ đi trước, do đó, cần không ngừng giữ gìn và phát triển, không chỉ vì lợi ích trước mắt mà còn cho các thế hệ mai sau.

Hai bên nhất trí tổ chức trọng thể các hoạt động ở cả hai nước để kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 -07/01/2019), nhằm khắc sâu hơn và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ Việt Nam và Campuchia.



Hai bên nhất trí về những phương hướng lớn nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác quốc phòng - an ninh nhằm bảo vệ vững chắc môi trường hòa bình, an ninh và ổn định của mỗi nước; kiên định nguyên tắc không cho thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để gây phương hại đến an ninh của nước kia; phối hợp chặt chẽ phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trên toàn tuyến biên giới.



Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nâng cao năng lực, hợp tác nông-lâm nghiệp và thủy sản, văn hóa-nghệ thuật và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí tiếp tục xử lý tốt những vấn đề còn tồn tại trên tinh thần hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau; phấn đấu ký hai văn kiện để chính thức pháp lý hóa thành quả 84% công tác phân giới cắm mốc vào năm 2019, xây dựng đường biên giới giữa hai nước hòa bình, hữu nghị, vì hợp tác và phát triển; tăng cường trao đổi, phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện để cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia sinh sống ổn định, thuận lợi, bảo đảm địa vị pháp lý, tham gia đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia cũng như trở thành cầu nối hữu hiệu cho quan hệ hai nước.



Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực. Trước mắt, hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ cho năm 2020 khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và Campuchia đăng cai Hội nghị Cấp cao ASEM.



Dịp này, hai bên có cuộc họp báo chung và ký kết 5 văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ cấp Chính phủ về Chiến lược hợp tác giao thông vận tải Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2030; Bản ghi nhớ về hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại biên giới; Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục; Biên bản giữa hai Chủ tịch Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc ghi nhận việc hoàn thành khối lượng 84% của công tác phân giới cắm mốc biên giới trên thực địa giữa hai nước và kế hoạch công tác thời gian tới của hai bên; Thỏa thuận về thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư xây dựng một số hạng mục thuộc dự án Trung tâm điều trị cai nghiện ma túy tự nguyện dựa vào cộng đồng tại tỉnh Preah Sihanouk, Vương quốc Campuchia.

Theo Vietnamplus