Thuốc thử nghiệm điều trị COVID-19 thất bại trong nghiên cứu trên người

Một bản kết luận được đăng trong thời gian ngắn trên trang web của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã được báo Financial Times và Stat chụp lại.

Nhưng Gilead Sciences, công ty sản xuất remdesivir, bác bỏ bản kết luận đã bị gỡ bỏ khỏi website của WHO, nói rằng số liệu cho thấy “lợi ích đáng kể”.

Bản kết luận nói rằng thử nghiệm ở Trung Quốc được tiến hành trên 237 bệnh nhân, trong đó 158 người dùng remdesivir còn 79 người thuộc nhóm đối chứng. Nhưng remdesivir đã sớm bị ngưng sử dụng ở 18 bệnh nhân do tác dụng phụ.

Sau 1 tháng, 13,9% bệnh nhân dùng remdesivir đã chết, trong khi tỷ lệ tử vong ở nhóm đối chứng là 12,8%.



WHO nói với Financial Times rằng bản kết luận này đang được đánh giá ngang hàng và việc đăng tải kết luận sớm là do sai sót.



Remdesivir, loại dùng để tiêm tĩnh mạch, là một trong những thuốc đầu tiên được đề xuất sử dụng chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 và nhận được nhiều kỳ vọng.



Ông Stephen Evans, giáo sư ngành công tác tại Trường Y học nhiệt đới và vệ sinh dịch tễ London, người không tham gia vào nghiên cứu, cho rằng nghiên cứu được tiến hành trên quy mô quá nhỏ để có thể xác định lợi ích hay rủi ro.



Nhưng ông cũng cho rằng nếu thuốc này chỉ có hiệu quả tốt khi được tiêm sớm cho bệnh nhân thì sẽ không có hiệu quả cao trên thực tế.



Tuần trước, báo Stat đưa tin remdesivir cho thấy hiệu quả đáng kể tại một bệnh viện ở Chicago khi các bệnh nhân tham gia vào một thử nghiệm quy mô lớn hơn được tiêm thuốc này.



Viện Y tế quốc gia Mỹ cho biết remdesivir chứng tỏ hiệu quả trong một thí nghiệm nhỏ trên khỉ.

Trước đây từng thất bại trong các thử nghiệm điều trị cho bệnh nhân Ebola, remdesivir thuộc nhóm thuốc hoạt động bằng cách tấn công trực tiếp virus. Nó bắt chước 1 trong 4 khối RNA và DNA để đi vào bộ gien của virus, từ đó ngăn mầm bệnh sao chép trong cơ thể.



Các thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine và chloroquine cũng được kỳ vọng có thể sử dụng cho bệnh nhân COVID-19, nhưng những nghiên cứu ban đầu cho kết quả lẫn lộn. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gọi thuốc sốt rét là “nhân tốt thay đổi cuộc chơi” trong đại dịch COVID-19, nhưng đến nay ông đã không còn nhắc đến điều này.



Những phương pháp khác đang được sử dụng thử nghiệm cho bệnh nhân COVID-19 bao gồm sử dụng kháng thể từ những người đã hồi phục sau khi mắc bệnh để tiêm cho người đang bệnh, hoặc dùng kháng thể từ chuột biến đổi gien bị cho nhiễm bệnh.

Bình Giang

Theo Financial Times