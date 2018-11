Thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Singapore

Theo kế hoạch, lãnh đạo sẽ thông qua Khung chương trình các thành phố thông minh ASEAN, với mục tiêu phát triển đô thị trong khối. Họ cũng sẽ bàn thảo các mục tiêu và các thành tựu hướng tới của ASEAN.

Ngoài các thành viên của ASEAN, hội nghị lần này có sự tham gia của 6 quốc gia đối tác, bao gồm Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Các bên sẽ bàn thảo về tiến bộ của các vòng đàm phán để tạo ra cơ chế Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Cơ chế thương mại tự do này được xem là biện pháp thay thế Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Hơn nữa, các sự kiện như Hội nghị thượng đỉnh ASEAN + 3 lần thứ 21 và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 13, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Mỹ cũng được lên kế hoạch. ASEAN cũng sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh không chính thức với Australia và Ấn Độ.

Ngoài lãnh đạo các nước ASEAN, dự kiến tổng thống Nga Vladimir Putin, thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, phó tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ tham dự các sự kiện ở Singapore.

Anh Minh

Sputnik