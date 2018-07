Thượng đỉnh Mỹ-Nga: thắng lợi chung cho ông Trump và ông Putin

Trong bối cảnh sự phức tạp lợi ích đan xen giữa các vấn đề chính trị toàn cầu khó có thể được điều hòa, đặc biệt hai nước Mỹ-Nga phải đối mặt với những thách thức liên quan tới các cáo cuộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ, việc cả ông Trump và Putin đạt được nhiều nhận thức chung trong vấn đề trong nước và quốc tế được cho là thành công bước đầu trên con đường "bình thường hóa" mối quan hệ được cho là tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.

Ngay khi bắt đầu bước vào cuộc hội đàm "một đối một", cả ông Trump và ông Putin đều không úp mở khi nói về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Mở đầu cuộc hội đàm, Tổng thống Trump chúc mừng Nga tổ chức thành công giải vô địch bóng đã thế giới.

Đặc biệt, khi đề cập tới quan hệ song phương, ông Trump cho rằng, quan hệ Mỹ-Nga thật sự không được tốt đẹp trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, ông hy vọng qua cuộc hội đàm với Tổng thống Putin, hai bên có thể có được mối quan hệ tốt đẹp.

Ngoài ra, ông Trump cho biết, ông muốn nói chuyện với ông Putin về vấn đề "vũ khí hạt nhân".

Hơn nữa, khi đề cập với vấn đề Nga can thiệp bầu cử, ông Trump cho rằng, do đảng Dân chủ và ứng viên tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 bà Hillary Clinton không cam chịu thất bại, nên mới liên tục bày trò điều tra Nga can thiệp bầu cử.

Trong khi đó, ông Putin không chỉ phủ nhận việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, mà còn biện hộ cho Tổng thống Trump cho rằng giữa Nga và Tổng thống Trump không có bất kỳ mối qua lại cá nhân nào.

Thậm chí ông Putin còn thay mặt ông Trump lên tiếng phê phán cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, cho rằng ông Trump đã biết được những thương nhân người Nga một mặt tìm mọi thủ đoạn để trốn thuế ở trong nước, mặt khác còn quyên góp cho bà Hillary Clinton số tiền lên tới 400 triệu USD trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ.

Như vậy, việc Mỹ-Nga đạt được sự nhất trí cao độ trong nhiều lĩnh vực trong bối cảnh mối quan hệ song phương được cho là tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh được cho là bước đột phá để khôi phục mối quan hệ thời tới.

Mặt khác, việc cả ông Trump và ông Putin như "kẻ tung người hứng" khi bàn về các vấn đề trong nước và quốc tế còn nằm trong tính toán chiến lược của hai bên.

Với Tổng tống Putin, thực sự ông muốn lợi dụng mâu thuẫn "rõ như ban ngày" giữa Tổng thống Trump và các nước đồng minh trong khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để tranh thủ Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Nga và tạm thời trì hoãn các cuộc tập trận quân sự nhằm vào Nga.

Trong khi đó, dưới góc độ của Tổng thống Trump, việc có cuộc gặp với Tổng thống Putin giúp ông tạo lợi thế lớn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được cho là chứa đựng nhiều ẩn số.

Hơn nữa, việc được tiếp xúc trực tiếp với một "lãnh tụ tốt" có tính cách mạnh mẽ và nắm quyền lực tuyệt đối trong tay như Tổng thống Putin giúp ông Trump thể hiện được vai trò lãnh tụ nước lớn của Mỹ.

Đức Thức