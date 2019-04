Tình hình Sri Lanka vẫn bất ổn, tiếp tục xảy ra thương vong

Vụ đấu súng nói trên xảy ra tại Sainthamaruthu, không xa khu vực xảy ra đánh bom trong dịp Lễ Phục sinh thảm khốc vào cuối tuần trước. Các nhân chức cho biết, họ đã nghe thấy tiếng nổ trong suốt hai tiếng đồng hồ liên tục. Các lực lượng an ninh đã triển khai chiến dịch quy mô toàn quốc, kể từ sau vụ đánh bom tại thủ đô Colombo, khiến ít nhất 250 người thiệt mạng.

Cảnh sát Sri Lanka cho biết, họ đã nổ súng trong cuộc tấn công nhóm phiến quân ở miền đông vào thứ sáu, khi thông tin điều tra cho thấy, những kẻ này có liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu vừa qua. Khi quân đội có mặt sau khi vụ việc diễn ra, hiện trường ghi nhận 15 thi thể, được cho là của các phiến quân, song cũng có một số là thường dân bị mắc kẹt trong cuộc đấu súng. Được biết, nơi xảy ra vụ việc cách không xa quê nhà của nhà truyền giáo cấp tiến Zahran Hashim, kẻ được cho là chủ mưu vụ đánh bom thủ đô Colombo.

Tại một cuộc truy quét khác, cảnh sát phát hiện cờ IS, 150 khối thuốc nổ, hàng nghìn viên đạn chì và flycam. 10 nghi phạm đã bị bắt giữ trên khắp Sri Lanka sau một loạt các vụ việc mất an ninh vừa qua, nâng tổng số nghi phạm bị bắt kể từ chủ nhật tuần trước lên thành 80 tên. Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena phát biểu trước báo giới rằng, có khoảng 130 nghi phạm có liên quan đến IS ở Sri Lanka, trong khi cảnh sát đang truy tìm khoảng 70 tên hiện vẫn đang lẩn trốn.

Trong một diễn biến có liên quan, mọi nhà thờ Sri Lanka đã hủy bỏ các buổi lễ lớn vào chủ nhật, do lo ngại các cuộc tấn công có nguy cơ xảy ra. Tổng Giám mục Colombo Malcolm Ranjith cho biết, ông đã nắm được thông tin về các vụ đánh bom đã được lên kế hoạch nhằm vào nhà thờ trong thời gian tới. Ông Ranjith đã bày tỏ cảm xúc như bị "phản bội" khi nhận ra rằng chính phủ Sri Lanka dường như đã bất lực trong việc ngăn chặn các vụ đánh bom nhằm vào nhà thờ.

Phục Hưng

Theo BBC