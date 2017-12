Toàn cảnh thế giới trước thời khắc bước sang năm mới 2018

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đón năm mới 2018 bằng một bữa tiệc sang trọng tại câu lạc bộ riêng ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, theo đúng cách ông đã làm suốt gần 20 năm qua. Tuy nhiên, an ninh tại bữa tiệc năm nay sẽ được siết chặt so với những lần trước, trong khi giá vé tham dự tăng vọt tới 750 USD/người, so với mức 575 USD năm ngoái, theo Vnexpress.

Ảnh: Reuters