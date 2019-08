Tokyo là thành phố an toàn nhất thế giới

Quảng cáo

Bảng xếp hạng do Cơ quan Tình báo kinh tế (EIU - thuộc tập đoàn The Economist cung cấp các dịch vụ dự đoán và cố vấn qua nghiên cứu và phân tích) tiến hành và công bố ngày 29/8.

Đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng này là Singapore; vị trí thứ ba thuộc về một thành phố khác của Nhật Bản là Osaka. Đây cũng là bộ ba thành phố đứng đầu trong bảng xếp hạng các năm 2015 và 2017.

TP Hồ Chí Minh của Việt Nam đứng thứ 47 trong bảng xếp hạng này.

Các nhà nghiên cứu của EIU cho biết, bảng xếp hạng gồm 60 thành phố năm nay nhắm vào khái niệm "khả năng chống chọi của đô thị", tức là khả năng các thành phố thích nghi và phục hồi từ các cú sốc. Khái niệm này ngày càng hướng đến quy hoạch an toàn đô thị, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách lo ngại về các tác động của biến đổi khí hậu, trong đó có lũ lụt và nhiệt độ tăng cao.

Bảng xếp hạng trên đánh giá 4 tiêu chí an toàn: kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng, y tế và an ninh cá nhân. Các thành phố an toàn nhất đạt điểm cao trong khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, có các đội ngũ đảm bảo an ninh mạng, các đội tuần tra của cảnh sát dựa trên cộng đồng và có kế hoạch tốt trong ứng phó với thiên tai.

Giống như bảng xếp hạng những năm trước, khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm nhiều vị trí trong nhóm 10 nước đứng đầu trong bảng xếp hạng năm nay, theo đó thành phố gồm Sydney (Australia) đứng thứ 5, Seoul của Hàn Quốc đứng thứ 8 và Melbourne (Australia) đứng thứ 10.

Hai thành phố của châu Âu và hai thành phố ở Bắc Mỹ cũng nằm trong top 10 là thủ đô Amsterdam của Hà Lan vị trí thứ 4, thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đứng thứ 8. Thành phố Toronto của Canada đứng thứ 6 và thủ đô Washington D.C. của Mỹ đứng thứ 7.

Các thành phố của châu Âu đạt điểm tốt trong lĩnh vực y tế nhưng không có điểm cao về an ninh kỹ thuật số, tức là khả năng công dân được tự do sử dụng mạng internet và các kênh kỹ thuật số khác mà không lo ngại các vi phạm quyền riêng tư hay nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân. London là thành phố duy nhất của châu Âu nằm trong top 10 xét riêng về lĩnh vực an ninh mạng.

Năm thành phố đứng cuối bảng xếp hạng là thành phố Lagos của Nigeria, thủ đô Caracas của Venezuela, thành phố Yangon của Myanmar, Karachi của Pakistan, và thủ đô Dhaka của Bangladesh.

Theo TTXVN