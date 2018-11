Tổng thống Ấn Độ dự Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam

Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam được tổ chức tại Khách sạn Sheraton, Hà Nội với 4 phiên làm việc, tập trung vào các lĩnh vực: Nông nghiệp và chế biến thực phẩm; Năng lượng (năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo) & cơ sở hạ tầng (cầu đường, vận tải); Y tế và dược phẩm; Dịch vụ (công nghệ thông tin và truyền thông, du lịch, giáo dục).Một đoàn gồm 80 doanh nghiệp lớn của Ấn Độ tháp tùng tổng thống tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và do Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII), Liên hiệp các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI), Hội các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (ASSOCHAM) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (IMC) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind trồng tặng cây bồ đề tại khu vực phía trước khu tháp C của thánh địa Mỹ Sơn. Ảnh: VGP

Tổng thống Ấn Độ viết sổ lưu niệm tại Nhà biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm. Ảnh:VGP

Hợp tác kinh tế- thương mại Việt Nam- Ấn Độ tăng trong thời gian gần đây. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng dần qua các năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng bình quân 16%/ năm trong giai đoạn 2008-2013. Tính đến hết tháng 9/2018, kim ngạch đạt khoảng 8,3 tỷ USD (tăng 4,1% so với cùng kỳ); trước đó, kim ngạch đạt 7,63 tỷ USD năm 2017, so với 5,4 tỷ USD (2016), 5,1 tỷ USD (2015) và 5,6 tỷ USD (2014); hai bên đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mốc 15 tỷ USD vào năm 2020.Tính đến hết tháng 5/2018, tổng vốn đăng ký đầu tư Ấn Độ vào Việt Nam đạt 816 triệu USD, với 182 dự án đầu tư, đứng thứ 28/126 quốc gia/ vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam (riêng 5 tháng đầu năm 2018, đạt 67 triệu USD).Việt Nam hiện có 7 dự án đầu tư sang Ấn Độ với tổng vốn đăng ký gần 6,15 triệu USD. Hiện nay, Việt Nam và Ấn Độ đều là thành viên của Hiệp định đầu tư ASEAN - Ấn Độ trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Ấn Độ.Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, chiều 18/11, sau khi đáp chuyến bay tới thành phố Đà Nẵng, Tổng thống Ram Nath Kovind đã thăm Bảo tàng Chăm, gặp gỡ lãnh đạo Đà Nẵng. Sáng 19/11, Tổng thống Ấn Độ đã đi thăm Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam.Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết, chuyến thăm của Tổng thống Ấn Độ sẽ giúp thắt chặt và phát triển hơn nữa tình hữu nghị truyền thống được đánh dấu bởi tin tưởng sâu sắc và thấu hiểu lẫn nhau. Từ năm 2017, Viện Khảo cổ Ấn Độ đã hỗ trợ giúp Chính phủ Việt Nam trong việc bảo tồn khu di tích Mỹ Sơn. Hiện họ đang trong quá trình bảo tồn và trùng tu các nhóm tháp A, H và K.