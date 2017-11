Tổng thống Putin giải thích vì sao chưa thể hội đàm chính thức Mỹ

Mặc dù đã lên kế hoạch từ trước, lãnh đạo hai nước Nga-Mỹ không có bất kỳ cuộc đối thoại song phương chính thức bên lề Hội nghị Thượng đỉnh về Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017 tại Đà Nẵng, thay vào đó là một số cuộc trao đổi ngắn ngủi vào tối thứ Sáu (10/11) và sáng thứ Bảy (11/1).

Trả lời truyền thông về vấn đề này, chủ nhân Điện Kremlin giải thích, việc thiếu vắng một cuộc họp chính thức cho thấy mối quan hệ Nga-Mỹ “chưa vực lên từ tình trạng khủng hoảng”.

Hôm 9/11, Trợ lý Tổng thống Nga về các vấn đề quốc tế, ông Yury Ushakov, xác nhận với báo chí, cuộc hội đàm song phương thứ hai giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2017 vào ngày 10/11. Tuy nhiên, sự kiện đáng mong chờ này đã không diễn ra.

Hai lần bắt tay thân tình của lãnh đạo Nga-Mỹ tại APEC gây sốt trên truyền thông. Ảnh: EPA

Dẫu vậy, lãnh đạo hai nước đã có cuộc trao đổi ngắn và đưa ra một tuyên bố chung về Syria trong sáng 11/11.

CNN dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, bên cạnh tái khẳng định cam kết về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, lãnh đạo hai nước kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột tại Syria cùng tham gia quá trình đàm phán tại Geneva, đồng thời nhắc lại sự cần thiết phải tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tổng thống Trump – Putin đồng thuận “không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột tại Syria”, cũng như thống nhất duy trì các kênh truyền thông quân sự hiện có giữa lực lượng vũ trang hai nước…

Ngoài vấn đề Syria, Tổng thống Putin cũng đề cập đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016. Trong cuộc phỏng vấn trên chiếc Air Force One trong hành trình từ Đà Nẵng ra Hà Nội, Tổng thống Trump cho biết, chủ nhân Điện Kremlin một lần nữa phủ nhận can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Ông chủ Nhà Trắng cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể đạt được mối quan hệ tốt hơn với Moscow.

Tú Oanh

Theo AP