Tổng thống Trump tuyên bố chính quyền Syria 'sẽ phải trả giá đắt'

Cảnh báo đầu tiên

Theo các nhà hoạt động đối lập, đây là những nạn nhân của việc sử dụng vũ khí hóa học gần đây nhất "do chính quyền Syria chủ mưu". Các nhân viên y tế và nhân viên cứu hộ nói rằng vụ tấn công vào ngày 7/4 đã làm ít nhất 40 người thiệt mạng và làm bị thương 500 người ở thị trấn Douma, nơi cách thủ đô Damascus 17 phút lái xe.

Tổng thống Donald Trump, người mà trong các phát biểu gần đây đề cập tới việc giảm thiểu sự can thiệp của Mỹ tại Syria, cho rằng chính quyền Syria sẽ phải "trả giá đắt" cho cuộc tấn công hóa học này.

Người đứng đầu Nhà Trắng đổ lỗi cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad và đồng minh của Damascus, trong đó có Iran và Nga. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 10/4 tuyên bố không có bằng chứng chính xác về một cuộc tấn công vũ khí hoá học ở Douma.

Vào hôm qua 9/4, sân bay quân sự T-4 của Syria đã bị trúng tên lửa, hơn 10 người thiệt mạng. Mỹ và Pháp cũng đe doạ đáp trả các cuộc tấn công hóa học nhưng chối bỏ trách nhiệm trong vụ này trong khi Syria và Nga thì đổ lỗi cho Israel tiến hành cuộc tấn công trên.

Khó thay đổi cục diện chiến trường Syria

Theo giới phân tích, những cuộc tấn công từ quốc gia Do Thái hay phương Tây sẽ không làm thay đổi nhiều cục diện của cuộc chiến ở Syria. Từ tháng 2/2018, lực lượng trung thành với ông Assad đã tấn công khu vực nổi loạn tại Đông Ghouta, một vùng ngoại ô của thủ đô. Cuộc tấn công đã khiến hầu hết các nhóm phiến quân đầu hàng. Ngày 8/4, các phiến quân đồng ý thỏa thuận với chính phủ về việc từ bỏ quyền tự cai quản khu vực này.

Tuy phe nổi dậy vẫn kiểm soát một số vùng lãnh thổ ở phía Bắc và Nam Syria, nhưng hầu hết viện trợ quốc tế mà các nhóm phiến quân này nhận được đã bị cắt đứt. Với việc kiểm soát được phía Đông Ghouta, ông Assad có thể tuyển quân ở khu vực này với hy vọng thực hiện được lời hứa thống nhất đất nước của mình.

Trong khi đó, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, những quốc gia có tiếng nói quan trọng trong sự tồn-vong của quốc gia Syria, tuy ở các phe khác nhau trong cuộc chiến, nhưng lại đang trở nên ngày càng thân thiết. Nhà lãnh đạo của hai nước đã gặp mặt tổng thống Iran ở Ankara vào ngày 4/4 để thảo luận các biện pháp chấm dứt xung đột. Ba cường quốc ngày càng thấy mình là trọng tài quyết định số phận của Syria.

Mỹ đã đánh mất quyền đó từ lâu. Ông Trump nói rằng ông muốn rút 2.000 lính Mỹ đang ở Syria hiện đang chiến đấu cùng một lực lượng do người Kurd cầm đầu chống lại các phần tử Hồi giáo IS. Điều này sẽ khiến các đồng minh của Mỹ, những người kiểm soát khoảng 20% Syria, bảo vệ lợi ích của mình trước một Thổ Nhĩ Kỳ hiếu chiến, một chế độ Assad và tàn dư của IS. Các cố vấn của ông Trump dường như đã thuyết phục ông tạm thời ở lại Syria.

Khi ông Trump ra lệnh tấn công tên lửa vào Syria vào tháng 4 năm ngoái, ông nói sẽ "ngăn chặn và phòng ngừa" việc sử dụng vũ khí hóa học. Nhưng kể từ đó, đã có nhiều cuộc tấn công hóa học bị nghi ngờ xảy ra ở Syria.

Chu Nguyễn Hà Anh

Theo The Eonomist