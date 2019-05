Tổng thống Venezuela cảm ơn quân đội đã đập tan âm mưu đảo chính

Người đứng đầu Venezuela đã gọi phe đối lập chỉ là "một nhóm nhỏ đã thất bại khi không thể nhấn chìm đất nước vào bạo lực" đồng thời xác nhận, chính phủ của ông đã nhận thấy "một vài yếu tố" trong cuộc đảo chính này. Ông Maduro đã cáo buộc Mỹ đứng đằng sau âm mưu đảo chính, thậm chí vạch ra âm mưu để hạ bệ ông.

Tổng thống Maduro cũng thông báo khởi tố "ba nghi phạm nguy hiểm" để điều tra "hành vi tội phạm" do phe đối lập gây ra, đồng thời đề cập đến trường hợp các sĩ quan cấp cao đã bị thương do trúng đạn, và hiện đang được chăm sóc tận tình. Một số cuộc biểu tình mang tính chất ôn hòa, trong khi một số khác đã ghi nhận bạo lực, song không có thương vong đáng tiếc. Nhiều người đã bị thương do đạn cao su, hơi cay hay thậm chí là đạn thật. Một xe bọc thép bị những người ủng hộ ông Guaido đâm trúng.

Bên cạnh đó, ông Maduro cũng phủ nhận thông tin doanh trại La Carlota, miền đông thủ đô Caracas bị chiếm đóng, nhấn mạnh rằng địa điểm này "không thể lọt vào tay phe đối lập". Ông cũng bảo vệ quyền sử dụng vũ lực, cho rằng phe đối lập đã lên kế hoạch đưa Venezuela bước vào "cuộc nội chiến". Ông Maduro khẳng định Venezuela sẽ kiên định theo đường lối cách mạng Bolivar và chiến đấu chống lại học thuyết can thiệp Monroe của Mỹ.

Ít nhất đã có 5 binh sĩ và 2 đại tá bị thương sau các cuộc đụng độ, cũng như bị phe đối lập bắn. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela đã cảnh báo vào rạng sáng nay, quân đội sẽ trực tiếp hành động trong trường hợp cần thiết. Trước đó, lãnh đạo đối lập Juan Guaido đã kêu gọi tuần hành vào hôm nay (theo giờ Venezuela), một phần trong cái gọi là "Cuộc hành quân tự do", đồng thời cho rằng mình đã được quân đội ủng hộ.

Phục Hưng

Theo Russia Today