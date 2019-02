Triều Tiên trước thời khắc lịch sử

Sự chú ý đang dồn vào việc Mỹ có chấp nhận dỡ bỏ các biện pháp cấm vận kinh tế đối với Triều Tiên để đổi lại việc Triều Tiên chấp nhận những hành động cụ thể để tiến tới phi hạt nhân hóa hay không.

“Đã đến lúc chúng ta buộc chặt dây giày và chạy thật nhanh, tìm kiếm mục tiêu cao hơn khi chúng ta đối diện với thời khắc quyết định này”, báo Triều Tiên Rodong Sinmun viết trong một bài xã luận vừa đăng.

“Đất nước ta đang đối diện với một thời điểm chuyển giao lịch sử ý nghĩa”, tờ báo viết, nhưng không nói rõ ràng về hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng Triều Tiên sẽ trở thành “một công xưởng kinh tế lớn” dưới thời ông Kim.

“Ông ấy có thể gây ngạc nhiên cho một số người nhưng tôi thì không, vì tôi đã biết ông ấy và hiểu rõ khả năng của ông ấy”, ông Trump viết.

Bài xã luận của báo Rodong kêu gọi người dân Triều Tiên hết sức nỗ lực để vực dậy nền kinh tế của đất nước.

Triều Tiên đang vươn lên như một “quốc gia xã hội chủ nghĩa vững mạnh”, và hành động yêu nước thực sự của mỗi người bắt đầu từ nơi làm việc. Mỗi và mọi sản phẩm làm ra đều phải giúp đất nước ta tỏa sáng”, bài xã luận viết.

Sở hữu hầu hết tài nguyên của bán đảo, Triều Tiên một thời giàu hơn Hàn Quốc, nhưng sau đó trở nên kiệt quệ vì các chính sách bao vây cấm vận và mô hình kinh tế.

Năm 2017, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc cấm Triều Tiên xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của là than, các khoáng sản khác, thủy hải sản và dệt may, nhằm ngăn chặn nguồn thu ngoại tệ của nước này để đáp trả việc Bình Nhưỡng tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Bình Giang

Theo AP