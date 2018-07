Triều-Hàn ấn định thời gian hội đàm quân sự cấp tướng lần thứ 9

Đây là cuộc hội đàm quân sự cấp tướng lần thứ 9 giữa hai miền Triều Tiên. Dự kiến cuộc hội đàm sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ địa phương ngày 31/7 tại nhà Hòa Bình thuộc phía Nam làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Được biết, cuộc hội đàm lần này là do phía Triều Tiên đề xuất. Đây là một phần trong trong thỏa thuận quân sự mà hai bên đã đạt được hồi tháng Tư trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae.

Hai miền Triều Tiên dự kiến sẽ lần lượt phái 5 đại diện tham gia cuộc hội đàm này. Phía Hàn Quốc sẽ do thiếu tướng Kim Do-gyun dẫn đầu đoàn đàm phán. Trong khi đó, phía Triều Tiên sẽ do Trung tướng An Ik-san làm đại diện.

Trước đó, ngày 14/6, Triều Tiên và Hàn Quốc đã tiến hành đàm phán quân sự cấp tướng lần đầu tiên kể từ tháng 12/2007. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí khôi phục hoàn toàn đường dây liên lạc quân sự giữa hai miền.