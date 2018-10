Trồng 10.000 cây mỗi năm

Hạnh Phúc Xanh là chương trình phát triển cộng đồng, khuyến khích mọi người trồng cây, sống có trách nhiệm, hài hoà với thiên nhiên. Từ đó tăng sự kết nối giữa con người và con người, giữa con người và thiên nhiên, xây dựng một cộng đồng hạnh phúc xanh bền vững. Chương trình kêu gọi các gia đình, đoàn viên, thanh thiếu nhi, cộng đồng tham gia cùng “Biệt đội xanh trồng 10.000 cây” trong năm 2018 trên khắp Việt Nam như một lời cảm ơn đến Mẹ thiên nhiên, đã trợ giúp tạo ra và nuôi dưỡng những đứa trẻ.

Những thành viên đầu tiên “Biệt đội Xanh” của Chương trình đã trải nghiệm tìm tòi những lợi ích của cây xanh như: Cây chống xói mòn, Cây cung cấp OXY, Cây ngăn ngừa lũ lụt và chính thức phát động thông điệp “Hãy giúp chúng con trồng 10.000 cây trên khắp Việt Nam”. Đồng thời, kêu gọi những trẻ em ham hiểu biết trân trọng và hiểu được giá trị cây xanh gia nhập Biệt đội, cùng chung tay thực hiện mục tiêu trồng cây và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại lễ khởi động, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn cho biết: “Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã xác định bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những phong trào hành động cách mạng của Đoàn xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2017 – 2022. Việc tổ chức Chương trình “Hạnh phúc Xanh” nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về tình yêu đối với cây xanh, giá trị của cây xanh mang lại đối với cuộc sống hạnh phúc của con người, từ đó nâng cao ý thức cho ĐVTN, người dân, cộng đồng trong việc trồng và chăm sóc cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chương trình là một trong những nỗ lực huy động cộng đồng góp phần thực hiện mục tiêu 30 triệu cây xanh của Đoàn trong nhiệm kỳ”.

Là người khởi xướng chương trình “Hạnh phúc Xanh”, chị Phạm Thị Hương Giang chia sẻ “Mỗi trẻ khi sinh ra và lớn lên cùng cây xanh, sẽ hình thành tình yêu và biết quý trọng thiên nhiên. Xây dựng lòng biết ơn để khi lớn lên sẽ bảo vệ và không làm tổn hại đến cây xanh, giữ gìn một môi trường sống thân thiện và bền vững. Chương trình Hạnh phúc Xanh hướng đến việc tạo ra một cộng đồng sống xanh và có trách nhiệm, trong đó trẻ em chính là những nhân tố cốt lõi truyền tải và lan tỏa thông điệp của chương trình” .

Trong ngày hội “Hạnh phúc Xanh” diễn ra nhiều hoạt động như: Triển lãm tranh “Mầm xanh yêu thương” do hoạ sĩ Bình Nhi cùng tập thể học viên lớp học vẽ Sắc Xuân dành tặng Hạnh phúc xanh để gây quỹ. Ra mắt khởi động chương trình Hạnh phúc xanh và Kết nạp các “chiến sĩ” Biệt đội xanh dành cho các bạn nhỏ; biểu diễn nhạc kịch “Cuộc phiêu lưu của hạt mầm” do tập thể nghệ sĩ và học viên trường nghệ thuật Sol Art và dàn nhạc nhí Mais Philharmonic trình diễn; Giải chạy “Run for Trees” 2018; …

Ngay sau Lễ khởi động Chương trình, các nghệ sỹ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và các gia đình đã tham gia trồng và tặng Hàng cây “Hạnh phúc Xanh” với 1.240 cây tại huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Mỗi gia đình, cá nhân đóng góp cây xanh có thể gắn bảng tên của mình và trở lại thăm quan, cùng vun đắp tình yêu thiên nhiên và đóng góp bóng mát cho cộng đồng.

Hôm nay (ngày 28/10) chương trình Hạnh Phúc Xanh sẽ tiếp tục tổ chức Ngày hội trồng cây “Hạnh phúc Xanh” tại thành phố thân thiện với môi trường – Hội An. Tại đây, chương trình sẽ trồng 5.000 cây dương liễu phòng hộ tại bờ biển Cửa Đại, nâng cấp công viên cây xanh cho phường Cửa Đại và tổ chức ngày hội xanh tại công viên Đồng Hiệp, đường Nguyễn Phúc Chu, Hội An với các hoạt động chạy bộ, trồng cây, làm gốm và sản phẩm thủ công từ tre, lá dừa.

[XUÂN TÙNG